Suudi Arabistan ekonomisi 2022'de yüzde 8,7 oranında büyüdü

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu (GASTAT) verilerine göre Suudi Arabistan ekonomisi, 2020’in dördüncü çeyreğinde yüzde 5,5 oranında büyüme kaydetti.

Verilere göre mevsimsellikten arındırılmış reel GSYİH 2020’nin dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 oranında büyüdü.

Ülkenin petrol dışı faaliyetleri 2022’nin dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,2 çeyrek bazda ise yüzde 1,3 oranında artarken, aynı dönemde petrol faaliyetleri yüzde 6,1 çeyrek bazda ise 0,3 artış kaydetti.

Devlet faaliyetler ise yıllık bazda 2,9 büyürken, çeyrek bazda yüzde 0,8 büyüme elde etti.

Reel GSYİH 2021'de yüzde 3,9 büyürken, 2011 de ise bu artış yüzde 11 olarak gerçekleşmişti.

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Suudi Arabistan'ın gerçek GSYİH'sinin değeri 2022'de yaklaşık 2 bin 975 trilyon riyal idi. Genel İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bu, ülke tarihinin en yüksek değeri.