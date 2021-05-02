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Suudi Arabistan duyurdu! Yasak kalkıyor

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 20:54:00 -
Suudi Arabistan duyurdu! Yasak kalkıyor

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Yasağın 17 Mayıs gecesi saat 01.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, iki doz aşı olmuş vatandaşların bu tarihten itibaren yurt dışına çıkabileceği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, tek doz aşı olanların ise aşı tarihinden 14 gün sonra yurt dışına çıkabileceği bildirildi.

Ülkede daha önce alınan karara göre, aşıların teslimindeki gecikme nedeniyle yurt dışı seyahat kısıtlaması 31 Mart'tan 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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Yorumlar

Killgates

Aşınızı da alın gidin tum dünyanın mason usağı politikacıları.Planinız sonunuz olacak
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