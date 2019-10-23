Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı görevden alındı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf görevden alındı. 27 Aralık 2018'de Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf’ı atamıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesi'ne göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf'ın görevine son verilerek, yerine Prens Faysal bin Farhan Al Suud atandı. Öte yandan el Assaf'ın neden görevinden alındığına dair açıklama yapılmadı.. 27 Aralık 2018'de Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf'ı atamıştı..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.