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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf görevden alındı. 27 Aralık 2018'de Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf’ı atamıştı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:53
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesi'ne göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf'ın görevine son verilerek, yerine Prens Faysal bin Farhan Al Suud atandı. Öte yandan el Assaf'ın neden görevinden alındığına dair açıklama yapılmadı..

27 Aralık 2018'de Kral Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf'ı atamıştı..

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:53
  1. Suudi Arabistan

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  • VefaVefa3 sa önce
    Sulaleleri topyekûn,dünyadan azlolur,inşallah.
  • Kendi pisliklerinde boğulacak bu iki yüzlüKendi pisliklerinde boğulacak bu iki yüzlü9 sa önce
    Mutlak son gelecek ve Türklerin kanatlarına sığınacaklar tabiki Türk’e dost olanlar için bu sözlerim vesselam..

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