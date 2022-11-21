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Dünya Suudi Arabistan devi Tump'la el sıkıştı
Dünya

Suudi Arabistan devi Tump'la el sıkıştı

Suudi Arabistan merkezli "Dar Al Arkan" gayrimenkul şirketi, Umman'da 4 milyar dolar değerindeki bir proje için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketiyle ortaklık kuracak.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 00:56:00 -
Suudi Arabistan devi Tump'la el sıkıştı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dar Al Arkan ile Trump Organization'un Umman'da golf sahası, otel ve villalardan oluşan Aida projesi için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Anlaşmanın 16 Kasım'da imzalandığı aktarılan açıklamada, "Dar Al Arkan" ve Umman merkezli kalkınma ve turizm şirketi "Omran Group'un" ortaklığında başlatılan Aida projesinin başkent Maskat yakınındaki Yiti bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

Maliyeti 4 milyar dolar olacak Aida projesinin, Umman'da 3,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği ve 10 yılda tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili daha sonra yeni detayların paylaşılabileceği vurgulandı.

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