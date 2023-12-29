  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan 'Riyad'da İstiklal marşımız okunmayacak' iddiasına ilişkin açıklama!

Ev sahibi cinayetinin perde arkasından zina çıktı!

Ne doğal gaz ne de petrol... ABD hemen Türkiye'nin kapısına çaldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Eksik ve geç gelen adalet, adalet değildir

ASELSAN imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar

Bakan Koca aptala anlatır gibi anlatmıştı… Doktor yalanı yine sahnede

Süper Kupa maçı öncesi bunu da yaptılar... Gitmemek için direndiler şimdi Riyad'ı karıştırıyorlar!

Başınızı fena ağrıtabilir! Altın fiyatları coşarken bunlara dikkat

PKK yandaşlarının sergisine giden sanki kendisi değilmiş! Ekrem’e köşeye sıkıştıran sorular

TOGG'a ucuz rakip çıktı!
Dünya Suudi Arabistan devi tam 6 yıldır MKE'ye borcunu ödemiyor! İddia edilen olay: Uçak bombası satın aldı
Dünya

Suudi Arabistan devi tam 6 yıldır MKE'ye borcunu ödemiyor! İddia edilen olay: Uçak bombası satın aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 20:35:00 - 2023-12-29 20:54:29
Suudi Arabistan devi tam 6 yıldır MKE'ye borcunu ödemiyor! İddia edilen olay: Uçak bombası satın aldı

Suudi Arabistan'dan haber var: Sayıştayın 2022 yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) raporlarında, sipariş ettiği uçakla ilgili Suudi Arabistan'ın MKE'ye olan 64.4 milyon dolarlık borcunu ödememesi denetim raporuna takıldı. Arap yetkililerin ödemediği basına yansıdı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) 2022 yılı Sayıştay denetim raporunda, Suudi Arabistan’a yapılan uçak bombası satışından 64.4 milyon dolarlık alacağın hâlâ tespit edilemediği kaydedildi. Borcun 2019 denetim raporlarında da yer alması dikkat çekerken, yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistan RSAF’ın borcunu ödemediği ortaya çıktığı iddia edildi!

Sayıştayın 2022 yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) raporlarında, Suudi Arabistan’ın MKE’ye olan 64.4 milyon dolarlık borcunu ödememesi denetim raporuna takıldı. Öte yandan, 2017 ve 2018 hesaplarının incelendiği 2019 yılı denetim raporunda da aynı borcun bulunduğu basına yansıdı. Buna göre, Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RSAF) ile MKE arasında 2016 ve 2017 yıllarında 3 tip uçak bombası ihracatını kapsayan toplam 120.3 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığı kaydedilirken sözleşmeler kapsamında 10 ayrı sevkiyat yapıldığı, bu sevkiyatlar karşılığı avans ödemeleri dahil olmak üzere 48.1 milyon dolar tahsilat yapıldığı ancak ödenmesi gereken 66.2 milyon doların tahsil edilemediği de ortaya çıktı.

2022 yılı raporunda ise, Suudi Arabistan RSAF sözleşmesine ilişkin MKE’nin 64.4 milyon USD’lik borcun ilk iki sözleşmeden doğan yaklaşık 49 milyon USD alacağının, kasım 2023 ayında yapılan toplantı tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde hesaba yatırılacağı aktarıldı.

Raporda şu ifadelere de yer verildi: “Yaklaşık 15.4 milyon dolar kalan ürünlerin teslimatına ilişkin alım makamının talebi olan revize termin planının olumlu değerlendirilmesi sonrasında ödemelerin yapılarak, sözleşmenin sonlandırılması beklenmektedir. RSAF yetkililerine verilecek revize sevkiyat programının kabul edilmemesi durumunda ise; geç teslimattan doğan, 2. ve 3. sözleşme kapsamında tutulan ceza tutarı (yaklaşık 5 milyon USD) mahsup edilip kalan bakiye alacak (yaklaşık 10.4 milyon dolar) şirketimiz hesabına yatırılarak sözleşme sonlanacaktır.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor! Her an imzayı atabilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor! Her an imzayı atabilir

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor! Her an imzayı atabilir

İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti
İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

Aktüel

İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

İstanbul’da yakalanan Alman çete lideri Kırmızı bültenle aranıyordu: Zimmetine dünyaca ünlülerin saati Rolex...
İstanbul’da yakalanan Alman çete lideri Kırmızı bültenle aranıyordu: Zimmetine dünyaca ünlülerin saati Rolex...

Aktüel

İstanbul’da yakalanan Alman çete lideri Kırmızı bültenle aranıyordu: Zimmetine dünyaca ünlülerin saati Rolex...

Hyundai'den yıl sonu ucuzluk fırsatı! Araç sahipleri: ücrette o rakamı! Bu fiyata Fiat Egea bile yok! Almaya giden şaştı kaldı
Hyundai'den yıl sonu ucuzluk fırsatı! Araç sahipleri: ücrette o rakamı! Bu fiyata Fiat Egea bile yok! Almaya giden şaştı kaldı

Otomotiv

Hyundai'den yıl sonu ucuzluk fırsatı! Araç sahipleri: ücrette o rakamı! Bu fiyata Fiat Egea bile yok! Almaya giden şaştı kaldı

ASELSAN imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar
ASELSAN imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar

Ekonomi

ASELSAN imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar

İsrail'in siyonist lobisi deşifre oldu! Katar merkezli kanalda yayınlandı: kriz çıkartacak, ilk sıraya girdi! ABD yasakladı
İsrail'in siyonist lobisi deşifre oldu! Katar merkezli kanalda yayınlandı: kriz çıkartacak, ilk sıraya girdi! ABD yasakladı

Dünya

İsrail'in siyonist lobisi deşifre oldu! Katar merkezli kanalda yayınlandı: kriz çıkartacak, ilk sıraya girdi! ABD yasakladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23