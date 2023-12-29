Suudi Arabistan devi tam 6 yıldır MKE'ye borcunu ödemiyor! İddia edilen olay: Uçak bombası satın aldı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) 2022 yılı Sayıştay denetim raporunda, Suudi Arabistan’a yapılan uçak bombası satışından 64.4 milyon dolarlık alacağın hâlâ tespit edilemediği kaydedildi. Borcun 2019 denetim raporlarında da yer alması dikkat çekerken, yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistan RSAF’ın borcunu ödemediği ortaya çıktığı iddia edildi!

Sayıştayın 2022 yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) raporlarında, Suudi Arabistan’ın MKE’ye olan 64.4 milyon dolarlık borcunu ödememesi denetim raporuna takıldı. Öte yandan, 2017 ve 2018 hesaplarının incelendiği 2019 yılı denetim raporunda da aynı borcun bulunduğu basına yansıdı. Buna göre, Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RSAF) ile MKE arasında 2016 ve 2017 yıllarında 3 tip uçak bombası ihracatını kapsayan toplam 120.3 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığı kaydedilirken sözleşmeler kapsamında 10 ayrı sevkiyat yapıldığı, bu sevkiyatlar karşılığı avans ödemeleri dahil olmak üzere 48.1 milyon dolar tahsilat yapıldığı ancak ödenmesi gereken 66.2 milyon doların tahsil edilemediği de ortaya çıktı.

2022 yılı raporunda ise, Suudi Arabistan RSAF sözleşmesine ilişkin MKE’nin 64.4 milyon USD’lik borcun ilk iki sözleşmeden doğan yaklaşık 49 milyon USD alacağının, kasım 2023 ayında yapılan toplantı tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde hesaba yatırılacağı aktarıldı.

Raporda şu ifadelere de yer verildi: “Yaklaşık 15.4 milyon dolar kalan ürünlerin teslimatına ilişkin alım makamının talebi olan revize termin planının olumlu değerlendirilmesi sonrasında ödemelerin yapılarak, sözleşmenin sonlandırılması beklenmektedir. RSAF yetkililerine verilecek revize sevkiyat programının kabul edilmemesi durumunda ise; geç teslimattan doğan, 2. ve 3. sözleşme kapsamında tutulan ceza tutarı (yaklaşık 5 milyon USD) mahsup edilip kalan bakiye alacak (yaklaşık 10.4 milyon dolar) şirketimiz hesabına yatırılarak sözleşme sonlanacaktır.”