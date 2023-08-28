  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ajdar'ın yerel seçim kararı sosyal medyayı salladı! Oradan aday olacak

Yunanistan'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Rusya kararı! Devre dışı bırakacaklar

İzmir'deki o köyde sandıktan Erdoğan çıkınca, CHP'li belediye köyü cezalandırdı!

Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı üç şehir belli oldu! Maalesef zirve bizim... İsyan ettiren rakamlar

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' deyip Türkiye'yi uyardı: 700 kilometre canlı fay üzerindeler diyerek duyurdu

Kavun çekirdekleri Türkiye'yi zengin edebilir! Türk bilim insanı bomba çalışmasının sonucunu duyurdu

Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek

Okyanus ve denizlerde tehlike senaryosu: Bölgede rekor sıcaklık, kimse her şey düzeldi sanmasın! Dünyayı neler bekliyor!
Dünya Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Körfez'deki iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldı
Dünya

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Körfez'deki iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 06:38:00 -
Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Körfez'deki iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldı

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinin, Körfez'in güvenliğinden sorumlu iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Korucu Kuvvetler Komutanlığının yönetimini İngiliz Donanması'ndan, Birleşik Görev Gücü 152 Komutanlığının yönetimini de Bahreyn Kraliyet Donanma Kuvvetlerinden teslim aldı.

Devir teslim töreni, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu Deniz Destek Üssü'nde yapıldı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Komutanı Amiral Charles Cooper, törende yaptığı konuşmada, Birleşik Görev Gücü 152'nin bölgede barışın korunması ve deniz seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasındaki oynadığı rolün önemini vurguladı.

Cooper, Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Gücü'nün uluslararası ortak birçok operasyondaki profesyonel başarılarından övgüyle söz etti.

Öte yandan, törende söz alan Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nden Deniz Albay Asım el-Ömeri, bağlı bulunduğu deniz kuvvetlerinin kendilerine verilen görevi tam bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Korucu Kuvvetleri Komutanlığı, deniz ticareti seyrüsefer hatlarının kontrolü, kuvvetlere bağlı ticari gemilere koruma sağlama ve denizlerde seyrüsefer güvenliğini tehdit eden faaliyetleri kollayan ülkelere karşı caydırıcı güç olarak görevlerde bulunuyor.

Birleşik Görev Gücü 152, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu bünyesinde, Körfez'de deniz güvenliği, uluslararası sularda altyapının korunması ve yasadışı faaliyetler ve terör tehditlerine karşı mücadele amaçlı görev yapıyor.

Suudi Arabistan sınır muhafızları yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdü!
Suudi Arabistan sınır muhafızları yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdü!

Dünya

Suudi Arabistan sınır muhafızları yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdü!

Suudi Arabistan yeni kararını duyurdu
Suudi Arabistan yeni kararını duyurdu

Dünya

Suudi Arabistan yeni kararını duyurdu

Suudi din adamının kardeşine idam cezası onandı!
Suudi din adamının kardeşine idam cezası onandı!

Dünya

Suudi din adamının kardeşine idam cezası onandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23