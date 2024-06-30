Suudi Arabistan Batı Şeria'daki bölge konusunda uyardı! Peş peşe haberler geldi, ülkeden İsrail duyurusu!

Suudi Arabistan Krallığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini onaylamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan "İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal etmeye devam etmesini kategorik olarak reddettiğini" yineleyerek, "İsrail işgal makamlarının uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının tamamen yokluğunda bunu sürdürmesinin vahim sonuçları" konusunda uyarıda bulundu.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, bu ihlallerin barış fırsatlarını baltaladığını, çatışmaların körüklenmesine katkıda bulunduğunu, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı bozduğunu kaydetti.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi de İsrail'in kararını güçlü bir şekilde kınadığını ve kınanması gerektiğini ifade etti. Konsey Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, KİK'in İsrail işgal güçlerinin uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını sürekli ve sistematik olarak ihlal etmesini kategorik olarak reddettiğini teyit ederek, işgal makamlarının bu tehlikeli politikaları sürdürmesinin bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe yol açtığına işaret etti.

KİK Genel Sekreteri, KİK'in Filistin davasını destekleme ve ilgili BM kararları ile Arap Barış Girişimi uyarınca, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dayalı bir çözüme ulaşma konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

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Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) Cumartesi günü bildirdiğine göre Suudi Arabistan, vatandaşlarını derhal Lübnan'ı terk etmeye çağırdı.

Lübnan'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlardan ülkeyi terk etmeleri istendi. SPA bu çağrının Güney Lübnan'da yaşanan gelişmelerin ardından geldiğine dikkat çekti.

Daha önce Almanya da dahil olmak üzere birçok Batılı ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yapmıştı.