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Dünya Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi yakınında patlama
Dünya

Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi yakınında patlama

Yemen'deki Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi olan lise binası yakınında iki patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:39:00 -
Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi yakınında patlama

Yemen'in Ebyen vilayetinde Suudi Arabistan Askeri Komitesinin komuta merkezi olarak kullandığı lise binası yakınlarında şiddetli iki patlama olduğu bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Ebyen'deki yerel kaynak, Suudi Arabistan Askeri Komitesi'nin komuta merkezi olan Şakra Lisesi yakınlarında iki büyük patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamaya Askeri Komitenin yakınlarına atılan iki havan mermisinin neden olduğunu aktaran kaynak, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti.

Arap koalisyonu ve Yemen hükümetinden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün akşam saatlerinde de Suudi Arabistan Askeri Komitesi'nin komuta merkezi olan Şakra Lisesinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluşmuştu.

Suudi Arabistan Askeri Komitesi, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad anlaşmasının askeri bölümlerinin uygulanması için çalışma yapmak üzere 11 Aralık'ta Ebyen'e gelmişti.

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