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Spor Suudi Arabistan, Arjantin'i nasıl mı yendi? Maçtan sonra çekilen olay fotoğraf
Spor

Suudi Arabistan, Arjantin'i nasıl mı yendi? Maçtan sonra çekilen olay fotoğraf

2022 Dünya Kupası'nda favori gösterilen Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'da maçtan sonra çekilen bir fotoğraf karesi verilen mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Bahsi geçen fotoğraf karesinde Suudi Arabistan kalecisi Al-Owais'in dizlerindeki yaralar ve yüzündeki yorgunluk ifadesi dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 20:06:00 -
Suudi Arabistan, Arjantin'i nasıl mı yendi? Maçtan sonra çekilen olay fotoğraf

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü ise Suudi Arabistan'ın maçta nasıl galip geldiğini gözler önüne serdi.

Messi tarihe geçti

Suudi Arabistan 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 52. dakikada Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin'i 2-1 mağlup edip büyük bir sürprize imza attı. Arjantin'in tek golünü 10. dakikada penaltıdan Messi attı. Lionel Messi attığı golle 4 Dünya Kupası'nda gol atan beşinci isim olarak tarihe geçti.

Rüya gibi bir ikinci yarı

İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kalecinin maçtan sonraki olay fotoğrafı

Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Fakat maçtan sonra ortaya çıkan bir fotoğraf sosyal medyada oldukça konuşuldu file bekçisi Al-Owais'in dizindeki yara ve yüzündeki yorgunluğu Suudi Arabistan'ın maçı nasıl kazandığını anlatan en iyi tablo oldu.

İşte kaleci Al-Owais'in maçtan sonraki haki:

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