Suud-İran yakınlaşması “tamamen duygusal”

MÜNÜBE YILMAZ

Suudi Arabistan ile İran arasında, Irak arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerle başlayan yakınlaşma, Batı basınında gündemin ilk sıralarına oturdu. Hollanda gazetesi Reformatorisch Dagblad’da Jacob Hoekman imzasıyla yayınlanan yazıda, Riyad-Tahran flörtünün birçok insanı şaşırttığı ifade edilerek, iki ülke arasında esen barış rüzgarlarının başta Yemen olmak üzere jeopolitik mülahazalarla doğrudan ilgisinin bulunduğu belirtildi.

İranlılar Husileri desteklemeyi bırakacaklarına söz verirlerse...

“Yemen’de Suudi Arabistan, İran tarafından en azından manevi olarak, ama büyük olasılıkla silahlarla da desteklenen Husilere karşı yıllardır umutsuz bir savaş yürütüyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman savaştan bıktı. Yemen bataklığından çok fazla itibar kaybetmeden çıkabilirse direnmeyecektir. İran ile yapılacak bir anlaşma bu konuda yardımcı olabilir. İranlılar Husileri desteklemeyi bırakacaklarına söz verirlerse, Muhammed bin Salman da ‘başı dik bir şekilde’ geri çekilebilir. Buna karşılık İran da Suudi Arabistan ile olası bir anlaşmadan kârlı çıkar. Çünkü Tahran yıllardır, özellikle ABD tarafından izole edilmiş durumda ve Suudi pazarına erişim, çok muazzam bir ekonomik destek sağlayacaktır” denilen yazıda şunlar kaydedildi: “Geçen hafta iki ülke arasında karşılıklı diplomatik temsilcilerin yeniden atanması dileği dile getirildi. Bazı analistlere göre, bu sadece bir başlangıç ve yakında ilişkilerin tamamen normalleşmesi beklenebilir. Bunun gerçekten böyle olup olmayacağı elbette takip edilecek. Ancak ilişkiyi yeniden kurma olasılığı bile şimdiden umut verici. İki baş düşman, tamamen siyasi nedenlerle bile olsa, uzlaşma yolunda birlikte yürümek istiyor.”