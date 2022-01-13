"Suud Hanedanı, Hz. Muhammed'e direnen Yahudilerden farksız"

Münübe Yılmaz

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, Suudi Arabistan’la ilgili şok edici ifadeler kullandı. Suud Hanedanı'nın Hazreti Muhammed'e direnen Yahudilerden bir farkı bulunmadığını belirten Tangsiri, “Bunlar, kalpleri hiçbir zaman İslam'la ve hatta peygamberle aynı çizgide olmayan Yahudiler, hatta Siyonistler” dedi. İran'ın Bushehr Televizyonu’na verdiği röportajda, “Müslüman bir ülkede Siyonistler tarafından yapılan adaletsizliği ve zulmü görmeye dayanamayız” diyen İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, “Müslümanların, kendilerine ‘Hristiyan’ diyen ama Hristiyan olmayan insanlar tarafından katledildiğini görmeye de dayanamayız” şeklinde konuştu.

“Süleymani’ye karşı besledikleri kin, İmam Hüseyin'e kinlerine benziyor”

Sözü 3 Ocak 2020’de, ABD’nin insansız hava araçlarıyla Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye getiren Alireza Tangsiri, “Düşmanların Süleymani’ye karşı beslediği kin, Kerbela'daki İmam Hüseyin'e olan kinlerine benziyor. Onların kini, Uhud ve Hayber savaşlarında adı sadece Müslüman olan Yahudilerin nefretiyle de paralellik gösteriyor. Bu kin hâlâ var. O halde, ‘Suud Hanedanı gerçekten Müslüman mı?’ diye sormak lazım. Onlar, bir zamanlar Arabistan'da bulunan Yahudilerin aynısı” diyerek sözlerini tamamladı.