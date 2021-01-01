Suud, Avde’yi yavaş yavaş öldürüyor
Suudi Arabistan’da hapisteki din alimi Selman el-Avde’nin (63) oğlu Abdullah el-Avde, babasının Riyad’daki hapishanede “yavaş öldürme sürecine” maruz bırakıldığını belirtti.
Yurt dışında yaşayan muhalif Abdullah el-Avde, Twitter’dan “İslam ve Arap ümmeti ile dünyaya babam Selman Avde’nin Riyad’daki hapishanede yavaş öldürme sürecine maruz bırakıldığını açıklıyorum” derken son aylarda babasının sağlığında korkutucu bir çöküş ile tıbbi ihmal olduğunu aktardı.
Paylaşımında “Selman Avde’yi öldürmeyin” hashtagini kullanan Abdullah, babasının başına gelebileceklerden yetkililerin sorumlu olduğunu vurguladı.
Suudi Arabistan’da 2017’de tutuklanan din alimi Selman el-Avde’ye terör dahil 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.
Alim Yusuf el-Ahmed’e 4 yıl
Öte yandan; Suudi Arabistan’da 3 yıldan fazladır tutuklu bulunan alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi. Suudi insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu “Düşünce Tutukluları” topluluğunun yaptığı açıklamada Riyad’taki Ceza Mahkemesinin Alim Yusuf el-Ahmedi 4 yıllık hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.