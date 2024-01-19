Sütün içine 3-4 tane atın, yarım saatte kabızlıktan kurtulun
Sindirim sorunları yaşayanlar buraya! Eğer kabızlıkla mücadele ediyorsanız bu yöntemi deneyin, yarım saat içinde kabızlıktan kurtulun. Sütün içine 3-4 adet eklemeniz yeterli.
Kabızlık, günümüzde birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorun.
Lif eksikliği, yetersiz sıvı alımı, düşük fiziksel aktivite, stres veya bazı sağlık sorunları bu soruna neden olabiliyor.
Kabızlık, zorlu dışkılama, şişkinlik, karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Ancak çözüm, doğada gizli olabilir!
Uzmanlara göre, kabızlığa karşı etkili bir çözüm bulundu.
İçeriğinde doğal malzemeler bulunan bu kür, kabızlık belirtilerini hızla hafifletebiliyor.
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Tüketildikten yaklaşık yarım saat içinde etkisini gösterdiği belirtilen bu kür, sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak hareketlerini teşvik ediyor.
Süt ve incir karışımıyla kabızlıktan kurtulun
Daha önce kaynattığınız sütün içerisinde 3-4 adet kuru incir ekleyin. Ardından 5 dakika kaynatın.
Kaynama işlemi bittikten sonra incir ve süt karışımını robottan geçirin. Bir bardan içtiğinizde yarım saat içinde kabızlık sorunundan kurtulduğunuzu göreceksiniz.
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