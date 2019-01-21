Sütün fiyatı enflasyonu geçti

Süt fiyatlarındaki hızlı artış devam ediyor. Fiyatların 2018’de yüzde 29,9 zamlanarak tüketici enflasyonunu aşması üretim maliyetlerinin artmasına bağlanıyor.

Yem fiyatları yüzde 44 arttı

Maliyetleri arttıran kalemlerin başında kur, enerji ve yem bulunuyor. Zira son bir yılda dolar TL karşısında yüzde 43,8, Euro yüzde 35,1 değerlendi. Yem fiyatları yüzde 44 yükselirken; doğalgaz yüzde 65, sanayi elektriği yüzde 37, motorin de yüzde 13,6 zamlandı.

Üretici kaygılı

Girdi fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim üreticileri kaygılandırıyor. Üretici birliklerinin yöneticileri, 2018 Ağustos ayında Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından çiğ sütün referans ücretinin 1 lira 70 kuruş olduğunu ve devlet desteğinin de 10 kuruştan 15 kuruşa çıkarıldığını belirterek, “Ancak yem fiyatlarının artması nedeniyle zarara uğradık” diyor. Aynı yöneticiler, USK’nın süt fiyatlarını yeniden ele almasını talep ediyor.

Tüketici tepkili

Sütün market fiyatının 6-7 lira seviyelerine gelmesi de tüketicilerin tepkisini çekiyor. Dolar kurunun gerilemesine rağmen fiyatların aşağı çekilmediğinden yakınan tüketiciler, “Ekonomik taarruzlara maruz kaldığımız bu dönemde yanlış adımlar atan, indirim yerine bindirim yapan üretici ve perakendeciler var. Bu vurguncular bir bir belirlenip ifşa edilmeli” çağrısı yapıyor.

Peynir ve yoğurdun yanına yanaşılmıyor

Şu anda süt ürünlerinin yanına yanaşılmıyor. Öyle ki kilogram fiyatı 30 lirayı bulan ambalajlı peynire, 7-8 liraya varan yoğurda talep daraldı. Tüketiciler açıkta satılan ürünleri tercih etmeye başladı.

Yerli üretime önem vermeliyiz

Yemin yüzde 70’i ithalata dayalı. Üretici ve tüketiciler, bu sorunun hallolması için yerli üretime önem verilmesi; iyi bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Aksi takdirde doların artışı,tarlaları ve mutfağı vurmaya devam eder” görüşünde birleşiyor.