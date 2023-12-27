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Ekonomi Sütte fahiş fiyat oyunu
Ekonomi

Sütte fahiş fiyat oyunu

Yeniakit Publisher
2023-12-27 07:08:00 -
Sütte fahiş fiyat oyunu

Sütte fahiş fiyatlar dikkat çekiyor. Markadan markaya, marketten markete fiyatlar değişiyor. Peki süt fiyatlarını kim neden artırıyor?

Markadan markaya, marketten markete. Mutfakların vazgeçilmezi sütte fiyat tarifesi tırmandıkça tırmanıyor.

Fiyatları 34 liradan başlayıp 47 liraya kadar çıkan süt aynı süt, değişen yalnızca ambalaj. Sütte markalar arası fiyat farkında uçurum var.

Konuyla ilgili konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Süt Konseyi fiyat değiştirmeden bu fiyatları kim neden arttırıyor? Daha yeni Ticaret Bakanlığı açıkladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurumu diye bir kurumumuz var bizim. Alışmışlar enflasyon ortamına her ay bir zam yapalım maliyet artmadan etiketleri değiştirip zam yapmak yakışık alır mı bu hangi ticari ahlaka yakışık alır?” ifadelerini kullandı.

Sütte marketten markete değişen etiketler de dikkat çekiyor. Aynı marka ve özellikteki sütler arasında fiyat farkı gibi zaman 5-6 liralara dayanıyor. Ağaoğlu ise fahiş fiyatların önüne geçilmesi için ürünlerin ambalajlarına tavsiye edilen satış fiyatı yazılması görüşünde. “Her market makul kar marjı ile yetinmeli ve etiketlerle istediği gibi oynayamamalı. Ya şu paketlenmiş temel ihtiyaç ürünlerimizde tavsiye edilen satış fiyatı yazılsın. Alo 175 Tüketici Hattı var Haksız Fiyat Değerlendirme Kurumu yazsınlar arama motoruna internetten hemen başvuru gerçekleştirebilirler.”

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