Sütsüz un helvası nasıl yapılır?
Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılır? | Tatlı krizlerinize hızlı bir çözüm arıyorsanız mutlaka sütsüz un helvasını deneyebilirsiniz. Pratik helva tarifi | Kolay helva nasıl yapılır? | Sütsüz un helvası tarifi
Pratik helva tarifi | Un, şeker, yağ ve suyla dillere destan bir helva yapmaya ne dersiniz? İşte, kolay un helvası tarifi:
Sütsüz un helvası tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı yağ
Sütsüz un helvası nasıl yapılır?
Helvayı yapmak için işe şerbetinden başlayabilirsiniz.
Bir tencereye su ve şekeri alıp karıştırın.
Şerbet kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Başka bir tencereye yağı alın.
Unu tencereye alıp rengi değişene kadar 15-20 dakika kadar kavurun.
Unun rengi dönünce şerbeti boşaltın. Bu aşamada sürekli olarak tatlınızı karıştırmayı ihmal etmeyin.
Tatlı şerbeti emince ocağın altını kapatın.
Helvanıza arzu ettiğiniz gibi şekil verin.
Helvanızı antep fıstığı, ceviz-tarçın ya da hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.