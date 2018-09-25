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Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Sütlü Türk kahvesi için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

25 Eylül 2018 Salı 23:20
Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 kişilik şekerli kahve için;

Eğer kahveler orta olacaksa her bir fincan için yarım tatlı kaşığı şeker koyun, şekersiz olacaksa hiç şeker koymayın.

2 Türk kahvesi fincanı süt

2 tatlı kaşığı kuru kahve

2 tatlı kaşığı toz şeker

Servis için ;

Su

Minik lokumlar veya çikolata

HAZIRLANIŞI:

2 fincan süt cezveye alınarak ocağa koyulur.

Üzerine kahve ve şekeri katıp bir kere karıştırılır ve bırakılır.

Altı kısılır.

Kısık ateşte kahvemizin köpükleri oluşmaya başladığında fincanlara pay edilir.

Hafif kaynamaya başladığında fincanların yarısına gelecek şekilde dökülür.

Ardından bir taşım daha kaynatılıp fincanların kalanına doldurulur.

Yanında su ve lokum (veya çikolata) ile servis yapılır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 23:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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