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Sütlü pirinç çorbası nasıl yapılır?

Sıcak havalarda midenizi yormayacak çorbalar içmek istiyorsanız siz de bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

17 Temmuz 2018 Salı 18:57
Sütlü pirinç çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir buçuk çay bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Öncelikle pirinçleri yıkayın ve süzün. Bir tencereye alıp üzerine su ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin.

Süt ekleyip karıştırın. Tuzu ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını hemen kapatın. Ayrı bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Maydanozla süsleyip servis yapın.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 18:57
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