Sütlü nuriye nasıl yapılır? | Sütlü nuriye malzemeleri tarifi

Mübarek ramazan ayında tatlı çeşitleri çokça tüketilmektedir. Vatandaşlar iftar sofralarını süsleyen birbirinden lezzetli tatlılardan biri de sütlü nuriye. Peki, sütlü nuriye nasıl yapılır? Sütlü nuriye için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sütlü nuriye tarifi...

Malzemeler

50 yaprak baklavalık yufka

350 gram tereyağı

4 su bardağı file ya da pirinç fındık (bulamazsanız bütün fındığı da ince ince kıyabilirsiniz)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

1,5 su bardağı su

Hazırlanışı:

Küçük bir tencerede tereyağını eritin.

Üzerindeki ve altındaki sütlü kısmı ayırıp, bir sade yağ hazırlayın.

Dikdörtgen cam fırın kabınızın tabanını erittiğiniz tereyağıyla bir fırça yardımıyla yağlayın. Baklava yufkalarını 25 kat olacak şekilde fırın kabınızın boyutuna göre kesin.

Aralarına tereyağı sürerek fırın kabınıza dizin.

İlk 25 katı bitince her tarafına eşit olacak şekilde fındıkları serpin ve üzerini tekrar aralarını yağlayarak 25 kat daha baklava yufkası ile kaplayın.

Tatlınızı eşit kare dilimler olacak şekilde kesin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.

Şerbeti için bir tencereye su ve toz şekeri ilave edin, şeker eriyene kadar karıştırıp, kaynatın.

Kaynayan şerbetinizin üzerine sütü ilave edin ve ocaktan almadan hafif karıştırın.

Sütlü Nuriye fırından çıkınca sıcak tatlıya ılık olan şerbetini verin ve tatlınız soğuyunca servis edin.