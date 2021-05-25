Sütlü mantar çorbası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 gr. kültür mantarı, 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı (tepeleme) tereyağı, 3 su bardağı kaynar su, 1/2 tane limonun suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı (sos için), 1 çay kaşığı kırmızı biber (sos için)

Sütlü mantar çorbası nasıl yapılır?

İlk önce mantarları saplarından ayıklayıp yıkayın. Daha sonra tencerede kaynayan suya yarım limonun suyunu koyun ve temizlenen mantarları hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Haşlanan mantarları süzün ve küp küp doğramaya başlayın. Ardından tavaya 2 kaşık tereyağı koyun ve mantarları hafifçe kavurmaya başlayın.

Ayrı bir tencereye 2 kaşık tereyağı koyup üzerine 3 kaşık un ekleyin. Kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından süt ilave edip iyice göz göz olana kadar çırpın.

3 bardak kaynar su da ilave edip karıştırın ve kaynatın. Ayrı bir tavada kavrulan mantarları bu karışıma ekleyin. Daha sonra tuz, karabiber ilave edip altı kapatabilirsiniz.

Sos içinde tereyağında biber kızdırın. Afiyet olsun…