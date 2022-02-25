Sütlü kahve nasıl yapılır? Sütlü Türk kahvesi tarifi…

Kendine has kıvamı ve kokusu ile sade haliyle bile iştah kabartan Türk kahvesi; lezzetini keşfettiğinizde sizi sadece sütlü tüketmeye teşvik edecek kadar süte yakışan bir kahve çeşidi.

Sütlü kahve nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

2 Türk kahvesi fincanı süt

2 tatlı kaşığı kuru kahve

2 tatlı kaşığı toz şeker

Sütlü kahve nasıl yapılır?

Sütü cezveye alıp ocağa koyun. Üzerine kahve ve şekeri ekleyip bir kere karıştırın ve bırakın. Altını kısıp yavaş yavaş köpürmesini bekleyin. Kahvenin köpüğü oluşunca fincanlara pay edin. Kahvenin kalanını yeniden bir taşım kaynatın. Yeniden fincanlara paylaştırın. Bu ölçüler şekerli kahve içindir. Orta kahve için şeker miktarını yarıya indirin. Sade kahve için hiç şeker koymayın.

Sütlü nescafe tarifi nasıl yapılır?

Nescafeyi şekeri ve suyu bir kaba alıp mixerle iyice çırpıyoruz. Karamalize kıvam oluncaya kadar çırpıyoruz. Sütü kaynatıp fincanlara alıyoruz. Kahve karışımından fincan başı iki çay kaşığı ilave edip karıştırın. Afiyet olsun