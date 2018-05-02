Sütlü havuç çorbası tarifi

MALZEMELER;

3 tane orta boy havuç,

2 yemek kaşığı elenmiş un,

1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin,

1 yemek kaşığı sıvı yağ,

5 su bardağı yarım yağlı süt,

7 su bardağı sıcak su,

1 yemek kaşığı kuru nane,

Arzu edilen miktarda tuz, toz karabiber.

SÜTLÜ HAVUÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak, havuçların kabuklarını soyun. Soyulan havuçlar, çorbada daha rahat erimesi için rendenin en ince bölümüyle rendelenir.Diğer tarafta derin ve geniş bir çorba tenceresine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin eklenir.

Eriyen ve kızan yağların üzerine rendelenmiş havuç boşaltılır. Sebzelerin rengi solup değişene kadar yağ ile birlikte kavurma işlemi devam eder. Hazır hale gelen havuçların üzerine çorbanın kıvamını verecek 2 yemek kaşığı elenmiş un ilave edilir.

Havuçlarla kavrulan unun topaklanıp bütün hale gelmemesi için 5 su bardağı yarım yağlı süt çorba tenceresinin içine azar azar dökülür. Bu sırada karıştırmaya devam edilir. Süt tencereye döküldükten sonra çorbanın suyu boşaltılır. Bunun için 7 bardak sıcak hatta kaynar su kullanılmalıdır. Ancak çorbanın kıvamını belirlemek için istenirse su da yavaş yavaş dökülür. Yeterli geldiğinde artsa dahi bırakılır. Böylelikle çok koyu ya da normal bir kıvam damak tadına göre belirlenmiş olur.

Suyun ardından arzu edilen miktarda tuz ve karabiber de çorbadaki yerini alır. Kaynayana kadar iyice karıştırılan çorba kaynayınca bırakılır ve bir-iki taşım kaynaması beklenir. Ardından ocaktan alınan sütlü havuç çorbası kaselere aktarılır. Üzerine kuru nane serpilen çorbalar sıcak sıcak servis edilmelidir.