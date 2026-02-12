  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler... Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor? 1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’ Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Ekonomi Sütcü’den Sanayicilere Teşekkür: “Güveniniz Emanetimizdir”
Ekonomi

Sütcü’den Sanayicilere Teşekkür: “Güveniniz Emanetimizdir”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sütcü’den Sanayicilere Teşekkür: "Güveniniz Emanetimizdir"

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından sanayicilere teşekkürn mesajı yayımladı.

Sütcü, mesajında, genel kurulun %93,5 gibi rekor bir katılım oranıyla gerçekleştiğini hatırlatarak bunun AOSB’nin birlik ruhunu ortaya koyduğunu söyledi.

Sütcü, “Bu muazzam katılım seviyesi, AOSB’nin sadece bir sanayi bölgesi değil; ortak akıl ve dayanışma ile yönetilen dev bir aile olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

Güveniniz bizim için bir emanettir

Önümüzdeki dört yıllık dönem için görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve OSBÜK delegelerinin seçildiğini anımsatan Sütcü, sanayicilere teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Şahsıma ve arkadaşlarımıza gösterdiğiniz sarsılmaz güven için her birinize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu seçim sonucu bizim için sadece bir görev yetkisi değil; omuzlarımızda taşıdığımız, sorumluluğu yüksek ve bir o kadar da onurlu bir emanettir.”

AOSB’nin gücü ortak emeğin ürünüdür

AOSB’nin bugün Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olmasının kolektif bir başarı olduğuna dikkat çeken sütcü, şöyle devam etti:

“Bugün AOSB güçlü ise bu, her bir sanayicimizin emeği, alın teri ve kararlı duruşu sayesindedir. Seçim süreci geride kalmıştır; şimdi tek hedefimiz birlikte üretmek ve ortak geleceğimizi inşa etmektir.”

Sütcü, “Bizim lügatimizde ‘öteki’ yoktur; sadece ‘biz’ ve ‘AOSB’ vardır” diyerek sandığa yansıyan her fikrin yeni dönemin yol haritasının temel taşı olacağını vurguladı.

Daha hızlı, daha katılımcı yönetim

Yeni dönemdeki yönetim anlayışına değinen sütcü, ihtiyaçlara hızlı, bürokrasiden uzak ve sonuç odaklı çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Sütcü, seçim sürecinde paylaşılan tüm projelerin hayata geçirileceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Seçim süresince sizlerle paylaştığımız projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Evimizden daha çok vakit geçirdiğimiz OSB’mizin kurumsal yapısını güçlendirmek ve marka değeri yüksek bir sanayi ekosistemi oluşturmak temel önceliğimiz olacaktır.”

Genel kurula teşekkür

Genel kurulun huzur içinde gerçekleşmesine katkı sunanlara ayrıca teşekkür eden Sütcü, şunları kaydetti:

“Divan Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici’ye, Divan Üyelerimiz Sayın Cafer Durhasan’a ve Sayın Beytullah Yıldız’a, Bakanlık Temsilcilerimize, emeği geçenlere ve bilhassa genel kurula bizzat katılarak bu demokrasi şölenine iştirak eden sanayicilerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”

Sütcü mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Yeni dönemin bölgemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23