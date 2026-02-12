Sütcü’den Sanayicilere Teşekkür: “Güveniniz Emanetimizdir”

Sütcü, mesajında, genel kurulun %93,5 gibi rekor bir katılım oranıyla gerçekleştiğini hatırlatarak bunun AOSB’nin birlik ruhunu ortaya koyduğunu söyledi.



Sütcü, “Bu muazzam katılım seviyesi, AOSB’nin sadece bir sanayi bölgesi değil; ortak akıl ve dayanışma ile yönetilen dev bir aile olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.



Güveniniz bizim için bir emanettir



Önümüzdeki dört yıllık dönem için görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve OSBÜK delegelerinin seçildiğini anımsatan Sütcü, sanayicilere teşekkür ederek şunları kaydetti:



“Şahsıma ve arkadaşlarımıza gösterdiğiniz sarsılmaz güven için her birinize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu seçim sonucu bizim için sadece bir görev yetkisi değil; omuzlarımızda taşıdığımız, sorumluluğu yüksek ve bir o kadar da onurlu bir emanettir.”

AOSB’nin gücü ortak emeğin ürünüdür



AOSB’nin bugün Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olmasının kolektif bir başarı olduğuna dikkat çeken sütcü, şöyle devam etti:



“Bugün AOSB güçlü ise bu, her bir sanayicimizin emeği, alın teri ve kararlı duruşu sayesindedir. Seçim süreci geride kalmıştır; şimdi tek hedefimiz birlikte üretmek ve ortak geleceğimizi inşa etmektir.”



Sütcü, “Bizim lügatimizde ‘öteki’ yoktur; sadece ‘biz’ ve ‘AOSB’ vardır” diyerek sandığa yansıyan her fikrin yeni dönemin yol haritasının temel taşı olacağını vurguladı.



Daha hızlı, daha katılımcı yönetim

Yeni dönemdeki yönetim anlayışına değinen sütcü, ihtiyaçlara hızlı, bürokrasiden uzak ve sonuç odaklı çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti.



Sütcü, seçim sürecinde paylaşılan tüm projelerin hayata geçirileceğini ifade ederek şunları söyledi:



“Seçim süresince sizlerle paylaştığımız projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Evimizden daha çok vakit geçirdiğimiz OSB’mizin kurumsal yapısını güçlendirmek ve marka değeri yüksek bir sanayi ekosistemi oluşturmak temel önceliğimiz olacaktır.”



Genel kurula teşekkür

Genel kurulun huzur içinde gerçekleşmesine katkı sunanlara ayrıca teşekkür eden Sütcü, şunları kaydetti:

“Divan Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Bilici’ye, Divan Üyelerimiz Sayın Cafer Durhasan’a ve Sayın Beytullah Yıldız’a, Bakanlık Temsilcilerimize, emeği geçenlere ve bilhassa genel kurula bizzat katılarak bu demokrasi şölenine iştirak eden sanayicilerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”



Sütcü mesajını şu ifadelerle tamamladı:



“Yeni dönemin bölgemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun.”