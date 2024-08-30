Süt ve süt ürünleri tüketmek sivilce yapıyor mu? Bu sütü içmek zararlıymış! Dikkat amansız yakalanmayın

Sivilce-beslenme ilişkisi, uzmanlar tarafından farklı görüşlerin ortaya atıldığı bir alan. Pek çok dermatolog beslenme şekli ve aknenin doğrudan ilişkisi olmadığını savunuyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETMEK SİVİLCE YAPIYOR MU?

Ancak bir yandan da yapılan çalışmalar; UHT sütler ve süt ürünleri ile özellikle yağı tam olarak alınmış yağsız sütlerin fazla tüketiminin de aknenin gelişiminde daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Endüstriyel yağsız süt, işlem sırasında değişime uğraması ve daha az oranda östrojen içermesinden dolayı akneyi artırabiliyor. Yapılan çalışmalar ve gelişen tıbbi bilgiler diyetin akne gelişiminde etkili olabileceğini gösteriyor.

Bu çalışmalarda özellikle glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdalar ve batı tarzı (fast food) yüksek kolesterol, yağ ve kalori ağırlıklı beslenme akne gelişimine neden olabiliyor.

Bu yüzden mümkün olduğu kadar paketli ve hazır gıda tüketmemeye özen gösterin.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılmaya başlandığını duyurmuştu.