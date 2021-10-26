Süt şerbetli ıslak kurabiye tarifi
Bu lezzetli kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Bu lezzetli kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Hamuru İçin malzemeler:
- 1 büyük çay bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- Yarım paket margarin
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 paket kakao
- 1 paket vanilin
- 1 paket hamur kabartma tozu
- 4 büyük çay bardağı un
Şerbeti İçin malzemeler:
- 1 su bardağı soğuk süt
- 1 büyük çay bardağı toz şeker
Yapılışı
Öncelikle şeker, tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı, çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Üzerine kakao, vanilin ve hamur kabartma tozunu ekleyip, karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak unumuzu ekleyip, kulak memesi kıvamını alıncaya kadar elimizle yoğuruyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize, küçük yuvarlak topaklar halinde yuvarlayarak aralıklı yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırınımızda, 20-25 dakika üzeri çatlayana kadar pişiriyoruz. Dilerseniz bu şekilde kuru kurabiye olarak da afiyetle yiyebilirsiniz.