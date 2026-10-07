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Kobi Süt sektöründe yeni dönem! Küçük üretici ölçeklenebilir modele yöneliyor
Kobi

Süt sektöründe yeni dönem! Küçük üretici ölçeklenebilir modele yöneliyor

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Süt sektöründe yeni dönem! Küçük üretici ölçeklenebilir modele yöneliyor

Süt ve süt ürünleri sektöründe artan rekabet, küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha planlı, standart ve büyümeye açık üretim modellerine yöneltiyor.

Türkiye’de süt sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim anlayışı değişiyor. Üretim teknolojisi, ürün standardizasyonu ve kapasite kullanımı da işletmelerin rekabet gücünü belirleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

 

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin profesyonel üretim altyapısına geçişi, sektördeki dönüşümün önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. İşletmelerin yatırım planlarını mevcut kapasitelerinin yanı sıra gelecekte ulaşabilecekleri üretim hacmini de dikkate alarak yapmaları önem taşıyor. STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme süreçlerinde üretim altyapısının doğru planlanmasının önemine dikkat çekti. Tecelli, "Her işletmenin ilk günden çok büyük bir fabrika kurması gerekmiyor. Önemli olan yatırımın doğru planlanması ve kapasite artışına açık olması" dedi.

 

“Birkaç yıl sonra bunun birkaç katına çıkabilir”

Üreticilerin zaman içerisinde ürün çeşitliliğini ve üretim miktarını artırabildiğini belirten Tecelli, makine ve tesis yatırımlarında ölçeklenebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığını söyledi. Tecelli, "Bugün 5 bin litre kapasiteyle çalışan bir işletme, birkaç yıl sonra bunun birkaç katına çıkabilir. Yatırım yapılırken bu ihtimal göz önünde bulundurulursa, işletme büyüdüğünde yeniden baştan tesis kurmak zorunda kalmaz" diye konuştu. Teknolojinin yalnızca büyük sanayi kuruluşları için değil, büyümek isteyen KOBİ’ler için de rekabet gücünü artıran unsurlardan biri haline geldiğini vurgulayan Tecelli, üretim altyapısının işletmelerin gelişim sürecine uygun şekilde planlanmasının önemine işaret etti.

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