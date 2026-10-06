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Kayseri’de acı olay! 35 yaşındaki genç adam boş arazide ağaca asılı bulundu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri’de acı olay! 35 yaşındaki genç adam boş arazide ağaca asılı bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde boş araziden geçen vatandaşlar, 35 yaşındaki Osman T.’yi ağaçta asılı halde ölü buldu.

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Foto - Kayseri’de acı olay! 35 yaşındaki genç adam boş arazide ağaca asılı bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda, Osman T.'yi (35) ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Foto - Kayseri’de acı olay! 35 yaşındaki genç adam boş arazide ağaca asılı bulundu

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Osman T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Osman T.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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Foto - Kayseri’de acı olay! 35 yaşındaki genç adam boş arazide ağaca asılı bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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