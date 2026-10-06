Kayseri’de acı olay! 35 yaşındaki genç adam boş arazide ağaca asılı bulundu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde boş araziden geçen vatandaşlar, 35 yaşındaki Osman T.’yi ağaçta asılı halde ölü buldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde boş araziden geçen vatandaşlar, 35 yaşındaki Osman T.’yi ağaçta asılı halde ölü buldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda, Osman T.'yi (35) ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Osman T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Osman T.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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