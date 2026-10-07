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Yerel Denizli'de peş peşe depremler
Yerel

Denizli'de peş peşe depremler

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Denizli'de peş peşe depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Denizli merkezli 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki depremin yaşandığını açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Denizli merkezli 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki depremin yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Denizli'nin Honaz ilçesi merkezli iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD 05.56'da depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, 06.26'daki depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu. Deprem 15 km derinlikte gerçekleşti.

 

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin 4 büyüklükte, ikincisinin ise 3,8 büyüklükte gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli depremin derinliğini ise sırasıyla 1,3 km ve 6.3 km olarak açıkladı.

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