Süt reflüye iyi gelir mi? Reflüye ne iyi gelir? Evde doğal tedavi ile en hızlı reflü nasıl geçer?

Uzmanlar, reflü hakkında yaptıkları açıklamalarda hastalığın kontrol altında alınması için kaçınılması gereken besinlerin yenmemesi gerektiğini ifade eder. Daha çok 30-40 yaş aralığında görülen bu rahatsızlık toplumun %40'ını etkilemektedir. Gebelik, genetik faktörler, karın içi basıncın artması, fazla kilo sorunların reflünün ortaya çıkmasına neden olur. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasıyla midede yer alan proteinlerin sindirilmesinin destek olan madde, sonuç olarak tahrişlere neden olur.

Reflüye Ne İyi Gelir?

Beslenme alışkanlıkları çok sayıda sağlık sorununa neden olmaktadır. Rahatsızlıkların başında reflü gelir. Tedavi edilmemesi halinde iltihap, ülser gibi sorunlar meydana gelebilir. Bunun yanında yemek borusunun tahriş olması kanser riski de geliştirebilir.

Reflü kronik bir rahatsızlıktır. Yemek borusunun mide asit içeriğine uzun süre maruz kalması ile oluşur. Yemek borusunda hasarlar meydana gelebilir. Yanma ve ekşi hissi oluşur. Reflüye ne iyi gelir evde sorusuna yanıt bulmak, rahatsızlık yaşayan kişinin rahatlamasına neden olur. Lifli gıdalar, mide asidinin azalmasına ve sindirimin kolaylaşmasına neden olmaktadır. Meyve, kuru meyve, yulaf ezmesi gibi lif bakımından zengin besinleri tercih etmek gerekir.

Balık eti, tavuk, hindi mide asidini azaltır. Muz, elma, armut gibi asidik olmayan meyvelerin tercih edilmesi gerekir. Aynı zamanda reflü sadece midede oluşan bir rahatsızlık değildir. Boğaz reflüsü de çok sık görülmektedir.

Boğaz Reflüsüne Ne İyi Gelir?

Midedeki asidin gırtlak, yemek borusu ve ses tellerine ulaşmasıyla meydana gelen boğaz reflüsü yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Sebze ağırlıklı beslenmek, baharatlardan yararlanmak, sıkı kıyafetler giymemek ve sürekli olarak hareket halinde olmak doğal tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Az az ve sık sık yemek yemek, hızlı yememek ve mide asidini azaltan yiyecekler tüketmek gerekir. Mide reflüsüne ne iyi gelir ve boğaz reflüsüne iyi gelen besinler genel anlamda aynı demek mümkündür.

Süt reflüye iyi gelir mi?

Mide yanması, midedeki besinlerin ve gastrik asidin yemek borusu boyunca yukarı doğru çıkarak göğüste yanmaya sebep vermesiyle meydana gelir.

İnek sütünün reflüye iyi geldiğini iddia edenler kadar, bunun reflüyü daha da kötüleştirdiğini söyleyenler de var. Bu yazımızda inek sütünün mide yanmasına iyi gelip gelmediğini analiz edeceğiz.

Süt İçmek Reflüyü Geçirir mi?

Bolca kalsiyum ve protein içeren inek sütünün, bu zengin içeriği sayesinde reflüye iyi geldiğine dair kanıtlar bulunmakta. Kalsiyum karbonat, kalsiyum eksikli tedavisinde sık sık kullanılsa da asit nötralize etme özelliği sebebiyle antiasit ilaçlar gibi reflüye iyi gelebilir.

Bir bardak inek sütü günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık %20-25’ini ihtiva eder. Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde pek çok bilim insanı tarafından reflünün doğal ilacı olarak görülür. Yapılan bir araştırmaya göre de, kalsiyum açısından zengin beslenme alışkanlığına sahip kişilerde de reflü oluşumunun azaldığı görüldü.

Ayrıca kalsiyum, kas gelişimi ve onarımı için gerekli yapı taşlarından birisidir. Gastroözofageal reflü bulunan kişilerde genellikle yemek borusunun mideyle bağlantısını sağlayan kaslarda zayıflık görülür. Zayıflayan bu kas, yiyecek ve gastrik asidin yemek borusuna çıkmasına engel olamaz ve reflü meydana gelir.

Yapılan başka bir araştırmada ise, kalsiyum karbonat takviyesi yapılan bireylerin yarısından fazlasında bu kas grubunun güçlendiği ve semptomların azaldığı gözlenmiştir.

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Protein Yardımcı Olabilir

Zengin bir protein kaynağı olan sütün, bir su bardağı kadarında yaklaşık 8 gram protein vardır. Protein tüketimi yüksek bireylerde de semptomların daha hafif seyrettiği ve hatta hiç reflü yaşamadıkları bilinmektedir.

Araştırmacılar ayrıca gastrin salgısını yükselttiği için yüksek proteinli beslenmenin reflüyü azaltabileceği görüşünde. Gastrin hormonu, alt yemek borusu sfinkterinin kasılma sıklığını ve miktarını da artırdığı için, yiyecek ve asitlerin yukarı çıkmasına engel olabilir.

Fakat, gastrin hormonu aynı zamanda mide asidi üretimine de dahil olduğu için, mide asidi miktarında artışa ve daha şiddetli mide yanmalarına da sebep olabilir. Bu sebeple, sütteki proteinin reflüye nasıl tesir ettiği tam olarak bilinememektedir.

Reflüyü Kötüleştirebilir

Bir su bardağı sütte yaklaşık olarak 8 gram yağ vardır ve araştırmalar gösteriyor ki yağlı gıda tüketimi reflüyü tetikleyen ana faktörlerden birisidir. Yağ açısından zengin besin maddeleri alt yemek borusu sfenkterini gevşetmeleriyle bilinir. Bu da besinlerin ve mide asidinin yemek borusuna çıkmasını kolaylaştırır.

Ayrıca yağların sindirilmesi, protein ve karbonhidratlara göre daha yavaştır. Bu sebeple, midedeki besinlerin tamamının sindirilmesi daha uzun sürer ve mide asidi miktarını artırır. Uzun süren mide boşalmalarında, artan mide asidiyle birlikte, yemek borusunun aside maruz kalma ihtimali artar. Gevşeyen kastan yukarı çıkan besinler daha ağır reflüye sebebiyet verebilir.

Eğer reflü yaşıyor fakat süt içmeyi bırakmak istemiyorsanız, az yağlı süt tüketmeniz mide yanmanızı rahatlatacaktır.

Alternatif Sütler Daha mı İyi?

İnek sütünün reflüye nasıl etki edeceği öngörülemiyor. Bazı kişiler, badem sütü ya da keçi sütü içmeye başladıklarında semptomların azaldığını söylese de bu iddiayı kanıtlayan bir bilimsel çalışma yoktur.

Öte yandan keçi sütü, inek sütünden daha kolay sindirilir. Bu da sindirim süresini kısaltacağından reflüde azalma beklenebilir. Fakat keçi sütü, inek sütünden %30 daha fazla yağ içerir.

Bunun yanı sıra, alkalin doğası sebebiyle badem sütünün reflüyü hafifletebileceği düşünülüyor. Bir gıda maddesinin asidik ve alkalik durumu pH değeri üzerinden ölçülür. Sıfır ile on dört arasında değişen bu pH değerinde; 7 nötr, 6,9 ve altı asidik, 7,1 üzeri ise alkalin olarak tanımlanır.

İnek sütünün pH değeri 6.8 iken, badem sütünün pH değeri 8.4’tür. Mide asidinin bir miktar daha nötralize edilmesini sağladığı için reflü semptomlarını hafifletebilir.

Alternatif süt tercihleri sindirim kolaylığı ya da pH değeri itibariyle inek sütüne göre daha avantajlı olabilir. Yine de bu iddiaları destekleyecek bilimsel çalışmalar henüz sonuçlanmamıştır.

Süt, reflünün geçirilmesinde bazı durumlarda avantaj bazı durumlarda ise dezavantaj olabilir. Yüksek kalsiyum ve protein içermesi sebebiyle faydalı gibi görünürken, yağlı sütler reflüyü artırabilir. Eğer reflü şikayetiniz varsa, az yağlı inek sütleri ya da alternatif sütleri deneyebilirsiniz.