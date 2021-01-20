  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Süt helvası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Süt helvası nasıl yapılır?

Süt helvası tarifi | Kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız doğdu yerdesiniz. Hem pratik hem lezzetli 'süt helvası' tarifini hazırlayabilirsiniz. Peki, süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:22:00 -
Süt helvası nasıl yapılır?

Süt helvası yapılışı | Tatlı krizlerine hızla son vermek için bir tarif arıyorsanız süt helvasını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Süt helvası tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı şeker
  • 4 su bardağı ılık süt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin

Süt helvası nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını ve unu tencereye alıp güzelce kavurun.

Ilık sütü yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada karıştırmayı ihmal etmeyin.

Sütün ardından şekeri ekleyin ve muhallebiyi pişirmeyi sürdürün.

Muhallebi kıvam alıncı ocağın altını kapatın.

Bir kasede şeker ve yumurta sarısını çırpın.

Karışımı muhallebiye ekleyip karıştırın.

Küçük boy cam tepsiye muhallebiyi boşaltın.

220 derecelik fırında tatlının üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Pembe salata nasıl yapılır?
Pembe salata nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Pembe salata nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurtlar Vadisi oyuncusunun dilini kestiler
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusunun dilini kestiler

Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizisinde oynayan oyuncu Mehmet Aras'ın tedavi olmak üzere gittiği bir hastanede dili kesil..
Boğaziçi'nde şova devam
Siyaset

Boğaziçi'nde şova devam

Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C'lilerin kışkırtmasıyla başlayan eylem şova döndü.
Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle
Teknoloji

Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle

Almanya'nın uyguladığı "örtülü ambargo" nedeniyle bir türlü gönderilmeyen Altay Tankı'nın motoruna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay