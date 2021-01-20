Süt helvası nasıl yapılır?
Süt helvası tarifi | Kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız doğdu yerdesiniz. Hem pratik hem lezzetli 'süt helvası' tarifini hazırlayabilirsiniz. Peki, süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası gerekli malzemeler
Süt helvası yapılışı | Tatlı krizlerine hızla son vermek için bir tarif arıyorsanız süt helvasını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.
Süt helvası tarifi
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı şeker
- 4 su bardağı ılık süt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
Süt helvası nasıl yapılır?
Öncelikle tereyağını ve unu tencereye alıp güzelce kavurun.
Ilık sütü yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada karıştırmayı ihmal etmeyin.
Sütün ardından şekeri ekleyin ve muhallebiyi pişirmeyi sürdürün.
Muhallebi kıvam alıncı ocağın altını kapatın.
Bir kasede şeker ve yumurta sarısını çırpın.
Karışımı muhallebiye ekleyip karıştırın.
Küçük boy cam tepsiye muhallebiyi boşaltın.
220 derecelik fırında tatlının üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.