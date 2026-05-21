  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Gündem Müsavat Dervişoğlu’na susturacak cevap Ermenistan’ı kurtarıyordunuz ne olduğu Paşinyan!
Gündem

Müsavat Dervişoğlu’na susturacak cevap Ermenistan’ı kurtarıyordunuz ne olduğu Paşinyan!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Müsavat Dervişoğlu'nun "kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar" diyerek aklınca Cumhur İttifakı'nı hedef almasına Akit TV ekranlarından tokat gibi cevap geldi. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Karabağ’da Azerbaycan karşısında diz çöken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı hatırlatarak Dervişoğlu’na adeta siyaset dersi verdi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 2020 yılındaki tarihi Karabağ zaferi sırasında CHP’nin Dış Siyaset Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Türkiye’yi dünyaya şikayet eden rezil açıklamalarını canlı yayında tek tek deşifre etti. Kardeş Azerbaycan öz topraklarını kurtarmak için şanlı bir mücadele verirken, CHP’li Çeviköz’ün "Türkiye Azerbaycan’a silah yardımı yapıyor, oraya cihatçı grupları gönderiyor" diyerek adeta bir Ermeni sözcüsü gibi konuştuğunu hatırlatan Karahasanoğlu, Müsavat Dervişoğlu’na "Kiminle ortaklık yaptığınıza iyi bakın" dedi.

2023 seçimlerinde sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek uğruna Ermenistan yandaşı bu CHP zihniyetiyle ittifak kuran İyi Parti ve Müsavat Dervişoğlu’na seslenen Karahasanoğlu, "Ne oldu Paşinyan derken bir kere daha düşüneceksiniz.

Siz gidip Azerbaycan topraklarını işgalden kurtaran Erdoğan’ı yıkmak için, Ermenistan’a yardakçılık yapan CHP ile ittifak kurdunuz!" ifadeleriyle kirli ittifakı yerden yere vurdu.

Hazreti Yezdan’dan rahatsız CHP’liler! Mehtere neden sırt döndü? Ali Karahasanoğlu yazdı
Hazreti Yezdan’dan rahatsız CHP’liler! Mehtere neden sırt döndü? Ali Karahasanoğlu yazdı

Gündem

Hazreti Yezdan’dan rahatsız CHP’liler! Mehtere neden sırt döndü? Ali Karahasanoğlu yazdı

Ali Karahasanoğlu’ndan "sol kafa"ya yaylım ateşi: Hem sahil yağması hem doğa edebiyatı!
Ali Karahasanoğlu’ndan "sol kafa"ya yaylım ateşi: Hem sahil yağması hem doğa edebiyatı!

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan "sol kafa"ya yaylım ateşi: Hem sahil yağması hem doğa edebiyatı!

Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel’in minibüsü dinleniyor mu?
Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel’in minibüsü dinleniyor mu?

Gündem

Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel’in minibüsü dinleniyor mu?

"Hukuk devreye girerse CHP kapatılır!" Ali Karahasanoğlu anayasa maddelerini hatırlattı
"Hukuk devreye girerse CHP kapatılır!" Ali Karahasanoğlu anayasa maddelerini hatırlattı

Gündem

"Hukuk devreye girerse CHP kapatılır!" Ali Karahasanoğlu anayasa maddelerini hatırlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Lidere yakışmi yan konuşmalar yapmaması gerekir
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23