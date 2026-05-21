Müsavat Dervişoğlu’na susturacak cevap Ermenistan’ı kurtarıyordunuz ne olduğu Paşinyan!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 2020 yılındaki tarihi Karabağ zaferi sırasında CHP’nin Dış Siyaset Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Türkiye’yi dünyaya şikayet eden rezil açıklamalarını canlı yayında tek tek deşifre etti. Kardeş Azerbaycan öz topraklarını kurtarmak için şanlı bir mücadele verirken, CHP’li Çeviköz’ün "Türkiye Azerbaycan’a silah yardımı yapıyor, oraya cihatçı grupları gönderiyor" diyerek adeta bir Ermeni sözcüsü gibi konuştuğunu hatırlatan Karahasanoğlu, Müsavat Dervişoğlu’na "Kiminle ortaklık yaptığınıza iyi bakın" dedi.

2023 seçimlerinde sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek uğruna Ermenistan yandaşı bu CHP zihniyetiyle ittifak kuran İyi Parti ve Müsavat Dervişoğlu’na seslenen Karahasanoğlu, "Ne oldu Paşinyan derken bir kere daha düşüneceksiniz.

Siz gidip Azerbaycan topraklarını işgalden kurtaran Erdoğan’ı yıkmak için, Ermenistan’a yardakçılık yapan CHP ile ittifak kurdunuz!" ifadeleriyle kirli ittifakı yerden yere vurdu.