Süt çorbası nefis tarifi: Süt çorbası nereye ait? Süt çorbası faydaları neler? Püf noktası yağı yakmada...

Süt çorbası nereye ait?

Rumeli tarafında yapılır.. süt ,su, tuz ve şehriye * ile yapılır. içine yağ konmaz. (süt çorbası yani yayla çorbasın da yağı katılır) sütten özellikle kokusundan nefret eden biri bile bu çorbayı içebilir.. tadı nefis olur.

Kokusuyla tüm mutfağı saran, tadı ile 7'den 70'e herkesin çok beğeneceği süt çorbası adeta vücudu hastalıklardan korumak için kalkan oluyor. Akşam yemeğinde farklı bir çorba hazırlamak istiyorsanız mutlaka süt çorbasını denemelisiniz. 5 yaşında çocuğunuza bile afiyetle verebileceğiniz bir çorba.

Süt çorbası faydaları neler?

Süt çorbası, çok eski yıllarda hayvancılığın yayın olduğu yerlerde yapılan bir tarif. Mideyi rahatlatan tadı ve kıvamıyla çocukların da beğeneceği süt çorbasına mutlaka bir şans vermelisiniz. Süt çorbası tarifi ile akşam yemeklerine enfes bir başlangıç hazırlayacak, bir kase ile tüm damaklara bayram yaşatacaksınız. Kışın hastalıklardan koruyan ve protein bakımından sizleri güçlendirecek bu çorba tarifini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Tam bir şifa deposu olan sütün en güzel halini pişirebileceğiniz süt çorbası, klasik çorbalardan sıkılanların vazgeçilmezi olacak.

Süt Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

-3 su bardağı süt

-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 yemek kaşığı un

-3/4 su bardağı tel şehriye

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 su bardağı su

-1/2 adet limon

Süt Çorbası Tarifinin Püf Noktası

Bu tarif Bursa'da en çok tercih edilen tariflerden. Üzerine salçalı ve naneli bir sos hazırlayarak dökebilir ve servis edebilirsiniz. en çok kullanılan yağlardan olan ayçiçek yağını tereyağı ile karıştırabilirsiniz. Farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz şehriye yerine aynı oranda pirinç kullanabilirsiniz. Çorba çok koyu olduysa eğer süt veya su ile seyreltebilirsiniz.

Süt Çorbası Tarifinin Pişirme Önerisi

Dibe şehriye yapışmaması için arada karıştırmayı unutmayın.

Süt Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

-Derin bir tencereye yağları alın ve ısıtın.

-Unu, kokusu gidip, hafif vanilya kokusu alana kadar kavurun.

-Su ve sütü bir kapta birleştirin ve tencere azar azar bir yandan karıştırarak ekleyin. Böylece topaklanmayı önlemiş olursunuz.

Kaynamaya bırakın.

-Kaynadıktan sonra içerisine tel şehriye ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyin.

-Şehriyeler pişene kadar kısık ateşte arada karıştırarak pişirin.

-Şehriyeler pişmeye yakın limon suyunu ekleyin. Sürekli karıştırmayı unutmayın.

-Son bir kaynattıktan sonra ocaktan alın ve servis edin. Afiyet olsun.

Sütlü Pirinç Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 kahve fincanı pirinç

2 bardak su

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sütlü Pirinç Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir tencereye suyu koyun kaynadıktan sonra yıkanmış pirinci ilave edin.

Pirinçler pişme aşamasına geldiğinde sütü ilave edin bir 15 dakika daha pişirin. Kritik noktası bu arada tuzunu ve biberini ekleyin. İsteğe göre üzerine tereyağı yakıp dökebilirsiniz.

Püf noktası : Yağı yakarken tereyağı kullanmanız olacaktır.

Sütlü Bulgur Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Bulgur su ve tuz ile birlikte tencereye alınarak yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir yerde süt ve un çırpılır. Bulgurlar yumuşadıktan sonra süt karışımı karıştırılarak yavaşça çorbaya eklenir. Ayrı bir tavada tereyağı kızdırılır.

Süt çocuğa kilo aldırır mı?

Sütteki yüksek protein içeriği uzun süre tok kalmayı sağladığı gibi, içerisindeki linoleik asit sayesinde yağların parçalanmasını teşvik eder ve yağ üretimini engeller. 5 kilo veya 10 kilo aldırmaz. Dolayısıyla süt için tek başına kilo aldırıcı bir besindir demek doğru olmayacaktır.

Süt çorbası ile yayla çorbası ayrı tariflerdir.

Süt yumurta ikilisi kullanılır.

Sütlü Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağı pirinç

5 su bardağı su

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz ,zeytinyağı ,nane ,pulbiber

Sütlü Yayla Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurtlu da güzel ama sütlü de çok lezzetli oluyor.

İlk olarak pirinçlerimizi yıkayıp suyunu koyup kaynamaya bırakalım.

Bir kase içinde yumurta sarısı, un ve süt karışımını iyice çırpalım.

Pişen pirinçlerimizi tencereden bir kaç kaşık su koyup karıştıralım ,sonra yavaş yavaş sütlü karışımımızı tencereye dökelim.

Biraz daha kaynatalım eğer kıvamı koyu gelirse biraz daha süt koyabilirsiniz.

Başka yerde zeytinyağımızı nane ve pul biberimizi hazırlayıp çorbamızın üzerine gezdirelim.

Servise hazır.