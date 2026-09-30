Bu ekrana sakın tıklamayın: Dolandırıcılardan ‘Google ödülü’ tuzağı

İnternet kullanıcılarını gafil avlamak isteyen siber korsanlar, bu kez dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın adını ve kurumsal kimliğini sinsi emellerine alet etti! Ekrana ansızın fırlayan pencereler ve olta pencereleri üzerinden vatandaşları ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, "Google Müşteri Ödül Programı" adını verdikleri sahte anketlerle büyük bir veri vurgununa soyundu. "Özel seçilmiş kullanıcı" veya "Rastgele seçilen 100 şanslı kişiden birisiniz" yalanıyla kullanıcıların karşısına çıkan siber çeteler, lüks cep telefonları, yüzlerce dolarlık hediye kartları ve nakit ödül vaatleriyle vatandaşı dolandırıyor.

ZAMANLA YARIŞTIRIP KİŞİSEL BİLGİLERİ SOYUYORLAR!

Görseldeki sinsi tuzakta; "Samsung Galaxy S25, iPhone 17 Pro, 1000 $ PayPal Hediye Kartı veya Yakıt için 1000 $ nakit" gibi devasa hediyeler vaat eden dolandırıcılar, kullanıcıların mantıklı düşünmesini engellemek için geri sayım sayacı kullanıyor.

"Cevaplamak için 0 dakika 7 saniyeniz var" gibi sahte acelecilik hissi oluşturan geri sayım uyarılarıyla vatandaşa panik yaptıran sahtekarlar, kullanılan cihaz türü (PC, Akıllı Telefon, Tablet) gibi sorularla başlayan süreci, kredi kartı ve kimlik bilgilerinin çalındığı bir felakete dönüştürüyor.

Uzmanlar, Google'ın bu şekilde anket üzerinden telefon veya nakit para dağıtan bir ödül programı bulunmadığını belirterek, bu tür pencerelerle karşılaşan vatandaşların hiçbir butona tıklamadan sayfayı derhal kapatması gerektiği konusunda acil uyarıda bulunuyor!