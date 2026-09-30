ABD işgali 23 yıl sonra sona erdi: Küresel eşkıyanın Irak’tan çekilme süreci tamamlandı

Irak’ı 2003 yılında işgal eden ABD ordusu, ülkedeki askeri çekilme sürecini resmen tamamladığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’taki birliklerin tahliye işlemlerinin sona erdiği ve ABD askeri varlığının tamamlandığı bildirildi. Böylece 2003 yılından bu yana devam eden 23 yıllık süreç kapanmış oldu.

ABD ordusunun Irak'tan çekilme süreci resmen tamamlandı. Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyor. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.

Bu üslerden bazıları Kürt bölgesinde. Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü ABD’nin bölgesel operasyonlarının merkezi konumunda.

"YENİ BİR DÖNEM"

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, "30 Eylül, uluslararası koalisyonun Irak’taki misyonunun sona erdirileceği, koalisyon karargahının kapatılacağı ve Doğal Kararlılık Operasyonu’nun sona ereceği son gündür" dedi.

“Irak tam egemenliği geri dönmüş olacak" diyen en-Numan Irak güvenlik güçlerinin ülkenin ulusal güvenliğini sağlama görevini üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

EGEMENLİK BAYRAMI OLARAK İLAN EDİLDİ

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ofisi Direktörü Abulemir eş-Şammari de 30 Eylül'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri karargahının kapanacağını ve Irak güçlerinin tüm ülke topraklarını kontrol ettiğini belirtti.

ABD'nin çekilmesi için belirlenen sürenin resmen sona ermesiyle, Irak'ta dört günlük resmî tatil başlayacak. Irak hükümeti, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesini "Egemenlik Bayramı" olarak ilan etmişti.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ÜSLERİ

Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer aldı. ABD, Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üsse sahipti.

Washington yönetimi, 2015'ten bu yana kontrolünde tuttuğu Erbil'deki Harir Hava Üssü'nün pistini genişleterek tesisi aktif biçimde kullanmaya başladı.

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık gösterdi. Bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyordu.