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Gündem Çetiner Çetin, acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?
Gündem

Çetiner Çetin, acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çetiner Çetin, acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?

Tel Aviv seferi sırasında havada kavgaya tutuşan Flydubai uçağı pilotlarından birinin Rus, diğerinin ise Ukraynalı olduğuna ilişkin iddialar olayı daha çarpıcı hale getirdi. Olay “İki ülke arasındaki siyasi gerilim havayoluna mı yansıdı” sorularına yol açtı.

İsrail’i iniş yapacak olan yolcu uçağının 7500 kodu (kaçırılma) paylaşarak Suudi Arabistan’a iniş yapmasına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Ortadoğu Uzmanı Gazeteci Çetiner Çetin; “Flydubai uçağının kokpit ekibinin Rus bir pilot ile Ukraynalı bir yardımcı pilottan oluştuğu iddia edilirken, kokpitte yaşanan olay sırasında pilotlardan birinin diğerini bıçaklayıp bıçaklamadığı da araştırılıyor. Olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme sürerken, Suudi Arabistan’a iniş yapan uçaktaki yolcuların alınması için Dubai’den başka bir uçağın gönderileceği, yolcuların bu uçakla Suudi Arabistan’dan alınarak İsrail’e götürüleceği belirtiliyor” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Müslüman! Olan ülkenin hava yolları aslında Siyonist İsrail'e uçuyorlardı. Biz ise Müslüman İran'a ABD istedi diye uçuşları yasakladık. 50 bin kişinin bileti iptal edilmiş, günah değil mi? Bizi ABD mi idare ediyor?

Vedat 66

Haklı Olan Yanların Var Mesut Sarp Kardeş Bu Durumda İran Halkı Mağdur Oluyor. Ama Sende Bilirsinki Bu İran Şia Siyasi Aklının Ne Kadar Faşist Teolojik Din Faşistliği Ve Katilliği Yaptığını Müslüman Ehli Sünnet Kardeşkerimize Irakta,Suriyede,Yemende,Lübnanda. Bu Yüzden İran Hiçbir Zaman Güvenilecek Ülke Değildir. Bunların Firavun ve Fitne Zihniyetleri Haydut Siyonistlerle Maalesef Aynıdır. İran İslam Cumhuriyeti Sadece Düzmece Tabirdir. Sünni Aleminden Taraftar ve Güç Toplama Oyunudur. Ben İran Halkının Ve Hükümetlerinin Bu Irkçı ve Ayrıştırıcı Zihniyetlerinden Vazğeçip Gerçek Siyaset Yapmalarını Beklerim. Bütün Sünni Alemi İrana Bu Yüzden Güvenmiyor.
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