Çetiner Çetin, acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?

İsrail’i iniş yapacak olan yolcu uçağının 7500 kodu (kaçırılma) paylaşarak Suudi Arabistan’a iniş yapmasına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Ortadoğu Uzmanı Gazeteci Çetiner Çetin; “Flydubai uçağının kokpit ekibinin Rus bir pilot ile Ukraynalı bir yardımcı pilottan oluştuğu iddia edilirken, kokpitte yaşanan olay sırasında pilotlardan birinin diğerini bıçaklayıp bıçaklamadığı da araştırılıyor. Olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme sürerken, Suudi Arabistan’a iniş yapan uçaktaki yolcuların alınması için Dubai’den başka bir uçağın gönderileceği, yolcuların bu uçakla Suudi Arabistan’dan alınarak İsrail’e götürüleceği belirtiliyor” ifadelerine yer verdi.