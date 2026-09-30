Çetiner Çetin, acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tel Aviv seferi sırasında havada kavgaya tutuşan Flydubai uçağı pilotlarından birinin Rus, diğerinin ise Ukraynalı olduğuna ilişkin iddialar olayı daha çarpıcı hale getirdi. Olay “İki ülke arasındaki siyasi gerilim havayoluna mı yansıdı” sorularına yol açtı.
İsrail’i iniş yapacak olan yolcu uçağının 7500 kodu (kaçırılma) paylaşarak Suudi Arabistan’a iniş yapmasına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Ortadoğu Uzmanı Gazeteci Çetiner Çetin; “Flydubai uçağının kokpit ekibinin Rus bir pilot ile Ukraynalı bir yardımcı pilottan oluştuğu iddia edilirken, kokpitte yaşanan olay sırasında pilotlardan birinin diğerini bıçaklayıp bıçaklamadığı da araştırılıyor. Olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme sürerken, Suudi Arabistan’a iniş yapan uçaktaki yolcuların alınması için Dubai’den başka bir uçağın gönderileceği, yolcuların bu uçakla Suudi Arabistan’dan alınarak İsrail’e götürüleceği belirtiliyor” ifadelerine yer verdi.