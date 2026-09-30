Bavullardan, çantalardan, baklava kutularından fışkıran paralar ne? Bu para balyaları gözüne girsin!

Buğra Kardan İstanbul

Devletin ilgili kurumlarının gerekeni yaptığı fon soruşturmasında adı geçen bazı isimleri ağzına sakız yaparak, AK Parti iktidarını kötülemeye, kendisinin ve yardakçılarının vurgunlarını ise perdelemeye çalışan Özgür Özel’in bir palavrası daha elinde patladı. Fon soruşturması üzerinden yolsuzluk zanlısı başkanları aklamaya çalışan YP’li Özel, “Arkadaşlarımın üzerlerinden 2 lira çıkmadı” yalanını söylerken, sadece Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan’a ait İmamoğlu İnşaat AŞ’nin 2020-2023 döneminde, aralarında Boğaz’a nazır 1,5 milyar TL’lik villaların da olduğu tam 117 taşınmazı şaibeli şekilde ele geçirdiği MASAK raporuna yansıdı. İBB iddianamesinde kadim kent İstanbul’un 160 milyar TL’si ile 25 milyon dolarının buhar edildiği vurgulanırken, İmamoğlu’nun emriyle CHP’nin İstanbul il binasının satın alınması için belediyelerden zorla toplanan 15 milyon 510 bin lira, para kuleleri skandalı olarak tarihe geçti. Yine baklava kutularından çıkan eurolar, valizlerden çıkan dolarlar, gizli kasalarda ele geçirilen liralar, ele geçirdikleri belediyeleri ahtapot misali saran ve adaylık karşılığı CHP’li başkanlardan benzinlikte, bahçe duvarında ve mavi valizde rüşvet aldığı iddia edilen Özel’in yalanını tescilliyor.

HİÇBİRİNE CEVAP VEREMEDİLER

Akit’e konuşan 20. Dönem DYP Manisa Milletvekili Tevfik Diker, yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “Özgür Özel, kendisinin ve belediye başkanlarının şaibelerini gölgelemek için fon soruşturmasına sarılıyor. Ancak kefil olduğu İmamoğlu’nun vurgunlarına değinmiyor. Para kulelerini, rüşvet villalarını perdelemeye uğraşıyor. En mühimi kendisiyle ilgili iddialara ve ithamlara da cevap vermiyor. Muhittin Böcek, Özel’e Ferdi Zeyrek’le eurolar yolladığını itiraf etti. Özkan Yalım da Özel’in evinin bahçe duvarına para bıraktığını kaydetti. Özel’e ‘Neden Böcek ve Yalım’ı yalanlamıyorsunuz, dava etmiyorsunuz’ sorusu sorulmalı. Sükût ikrardan gelir, değil mi? O nedenle çok dikkatli olunmalı. Oyuna gelinmemeli. Özel’in fon soruşturmasını kullanarak, kendisinin ve arkadaşlarının yolsuzluklarını unutturma gayretine girdiği bilinmeli. Cumhurbaşkanımızın ise ne denli duyarlı, gerekeni yaptığı aşikâr. ‘Çamur at, izi kalsın’ taktiği bozmak için İmamoğlu ve Özel’in tüm dosyaları toplumun önüne koyulmalı. Ki aleme ibret olsun. CHP’li belediyelerde dönen dolapların tamamı açıklanmalı.”

RÜŞVET VİLLALARINI ANLATIN

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getirdi: “Belediyelerde yapılan vurgunlar unutulmadı. Müteahhitlerden toplanan kule kule paralar, bavul bavul dolarlar, kutu kutu eurolar da öyle. İmamoğlu, galeri açıp tabloları ve heykelleri müteahhitlere satıyordu. Müteahhitler de o tabloları ve heykelleri alıp İmamoğlu’na hediye ederek muratlarına eriyorlardı. Özel, fon soruşturmasını kullanarak, AK Parti’yi karalıyor ama kendisin, arkadaşlarına bakmıyor. Yani İBB fonlanmış, Uşak Belediyesi hem fonlanmış hem donlanmış. Belediyelerde rüşvet döndürülmüş. Aileler, akrabalar, yakınlar, sevgililer ihya edilmiş. Tüm bunları görmezden gelip, ‘Arkadaşlarımızın üzerlerinde 2 lira çıkmadı’ demek pişkinlik değil de nedir? Ey Özel, sizin her yerinizden şaibe akıyor. Siz, ak değilsiniz ki başkalarını karalıyorsunuz. Siz, günahsız değilsiniz ki fon soruşturmasında adı geçenleri yerden yere vuruyorsunuz. Siz, bir susun. Çünkü sizin geçmişiniz belli. Sizin ayıplarınız ortada. Size giden rüşvet paraları, villaları, daireleri hafızalarda. Bir kere sizin yediğiniz paralar milletindi. Sizin iç ettiğiniz paralar ümmetindi. Fona girerek kâr ya da zarar elde edenler, kendi paralarıyla kumar oynadı. Siz ise milletin parasıyla jette kumar oynadınız. Bu denk değil. Bir de o çok dilinize doladığınız fon soruşturmasından sizden birinin de adı çıkarsa ne adım atacaksınız? Aynı tavrı ortaya koyacak mısınız? Hiç zannetmiyoruz. O nedenle Özel’i tutarlı olmaya davet ediyoruz. Özel’e, ‘Arkadaşlarınızla 2 lirayla değil, yüklü paralarla yakalandı’ hatırlatmasında bulunuyoruz.”