CHP’den koptular zihniyet değişmedi! Yeni Parti ile HÜDA PAR arasında “kadın hastanesi” gerilimi

CHP’den ayrılarak Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti, kadınların sağlık hizmetlerinde mahremiyetine ilişkin yeni bir siyasi tartışmanın tarafı oldu. Özel ile birlikte CHP’den ayrılan milletvekilleri arasında bulunan Asu Kaya, bugün Yeni Parti Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı olarak görev yapıyor. TBMM kayıtlarında da Kaya’nın Yeni Parti milletvekili olduğu görülüyor.

Tartışmanın fitilini ise HÜDA PAR'ın kadın hastalıkları ve doğum hizmetlerine ilişkin çağrısı ateşledi.

HÜDA PAR: KADIN PERSONELLİ HASTANELER KURULSUN

HÜDA PAR Aile Başkanı Aynur Sülün, 26 Eylül'deki açıklamasında jinekoloji ve doğum süreçlerinde mahremiyet hassasiyeti taşıyan kadınların kendilerini daha güvende hissedebilmeleri amacıyla personelinin tamamı kadınlardan oluşan kadın hastalıkları ve doğum hastaneleri kurulmasını istedi.

Sülün, bazı kadınların mahremiyet kaygıları nedeniyle sağlık hizmetini ertelediğini belirterek bu durumun hasta hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. HÜDA PAR aynı öneriyi Mayıs 2026'da da gündeme getirmişti.

YENİ PARTİ'DEN İTİRAZ GELDİ

HÜDA PAR'ın çağrısına Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya karşı çıktı.

Aynı zamanda hekim olan Kaya, kadınların mahremiyet hakkının korunmasının temel bir hasta hakkı olduğunu belirtmekle birlikte, bunun sağlık hizmetlerinin kadın ve erkek olarak ayrıştırılmasına gerekçe oluşturamayacağını söyledi.

Kaya, sağlık hizmetlerinin hasta onamı, tıbbi etik ve hasta hakları çerçevesinde verilmesi gerektiğini belirterek çözümün kadın ve erkekleri sağlık hizmetlerinde ayırmak değil, herkes için güvenilir ve nitelikli bir sağlık sistemi oluşturmak olduğunu ifade etti.

“GERİCİ ZİHNİYET” SÖZLERİ TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Kaya'nın açıklamasındaki en sert bölüm ise HÜDA PAR'ın önerisine yönelik kullandığı ifadeler oldu.

Yeni Partili Kaya, yalnızca kadın personelin çalışacağı hastane önerisinin Cumhuriyet'in kurucu değerleri, bilimin evrensel ilkeleri ve eşit yurttaşlık anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek HÜDA PAR'ın yaklaşımını “gerici zihniyet” sözleriyle eleştirdi.

Böylece tartışmanın merkezine iki farklı yaklaşım yerleşti: HÜDA PAR önerisini mahremiyet, hasta tercihi ve kadınların kendilerini güvende hissetmesi üzerinden temellendirirken; Yeni Partili Kaya, mahremiyet hakkının korunması gerektiğini ancak bunun sağlık sisteminin cinsiyet temelinde ayrıştırılmasına dönüşmemesi gerektiğini savunuyor.

“MAHREMİYET” TARTIŞMASI SİYASİ POLEMİĞE DÖNÜŞTÜ

Kaya'nın çıkışı, Yeni Parti'nin kadın hakları yaklaşımına ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. HÜDA PAR cephesi öneriyi kadınların tercih hakkının genişletilmesi olarak sunarken Kaya bunun aksine kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin sınırlandırılması sonucunu doğurabileceği görüşünde.

Dolayısıyla tartışmanın temelinde kadınların mahremiyet talebinin sağlık sistemi içinde nasıl karşılanacağı sorusu bulunuyor. Bir taraf yalnızca kadın personelin bulunduğu özel hastane modelini çözüm olarak gösterirken diğer taraf mevcut sağlık sisteminde mahremiyet, onam ve hasta tercihinin güçlendirilmesini savunuyor.