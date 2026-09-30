Bütün açları doyurmaya yeter: İşte iklim krizine çare olacak besin!
Etiyopya'da nüfusun büyük bölümünün temel gıda ihtiyacını karşılayan enset adlı bitki, iklim krizine karşı çözüm olarak değerlendiriliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Etiyopya'da nüfusun büyük bölümünün temel gıda ihtiyacını karşılayan enset adlı bitki, iklim krizine karşı çözüm olarak değerlendiriliyor.
Dünyada artan nüfus, iklim değişikliği ve kuraklık, tarımda alternatif ürün arayışlarını da hızlandırdı.
Bu doğrultuda, araştırmacıların üzerinde yoğunlaştığı bitkilerden biri de enset (Ensete ventricosum) oldu.
Muz bitkisine benzerliği nedeniyle “sahte muz” olarak adlandırılan enset, özellikle Etiyopya'da yüzyıllardır yetiştiriliyor.
KITLIĞI BİTİREBİLİR Enset, Etiyopya'da 20 milyondan fazla insan için temel gıda ve kıtlık dönemlerinde önemli bir güvence olarak kullanılıyor.
100 MİLYONDAN FAZLA İNSANI BESLEYEBİLİR Bilim insanları, 'yalancı muz' olarak adlandırılan bu meyvenin dünya çapında 100 milyondan fazla insanı besleyebileceğini tahmin ediyor.
YILLARCA TOPRAKTA KALIYOR Enseti öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, kurak koşullara karşı yüksek dayanıklılık göstermesi. Diğer pek çok tarım ürününden farklı olarak yıllarca toprakta canlı kalabilen bitki, ihtiyaç duyulduğunda hasat edilerek kullanılabiliyor.
Araştırmalar, uygun koşullar sağlandığında ensetin daha geniş bir coğrafyada yetiştirilebileceğini ve ısınan dünyada 100 milyondan fazla insanın gıda güvenliğine katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor.
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