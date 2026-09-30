Karadenizlilerin sırrı ortaya çıktı: Çayın acısı nasıl azaltılır?

BİR TUTAM DEĞİL, ÇOK AZ MİKTAR Tuz yöntemini denemek isteyenlerin en sık yaptığı hata fazla miktarda tuz kullanmak oluyor. Amaç çayın tuzlu olması değil, acılık hissinin hafifletilmesi. Bu nedenle yalnızca birkaç küçük tanecik kadar tuz kullanılması yeterli görülüyor. Çay zaten doğru sıcaklıkta ve uygun sürede demlenmişse tuz eklemek gerekmeyebilir. Çünkü araştırmalar, demleme koşullarının çayın kimyasal yapısını ve duyusal özelliklerini doğrudan etkilediğini gösteriyor.Çayınız fazla demlendi ve acılaştıysa, çok küçük miktarda tuz acılık algısını azaltabilir. Ancak daha iyi sonuç için öncelikle çayın miktarına, su sıcaklığına ve demleme süresine dikkat etmek gerekiyor.