Karadenizlilerin sırrı ortaya çıktı: Çayın acısı nasıl azaltılır?
Çayın fazla demlenmesi nedeniyle ortaya çıkan acı tadının azaltılması için kullanılan yöntem duyanları şaşırtıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çayın fazla demlenmesi nedeniyle ortaya çıkan acı tadının azaltılması için kullanılan yöntem duyanları şaşırtıyor.
Türkiye'de günün her saatinde tüketilen çay, özellikle Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak çayın uzun süre demlenmesi, fazla miktarda çay kullanılması veya uygun olmayan sıcaklıkta hazırlanması, fincanda istenmeyen buruk ve acı bir tat oluşmasına neden olabiliyor.
Bu noktada mutfaklarda yıllardır kullanılan yöntemlerden biri yeniden gündeme geliyor: çok küçük miktarda tuz eklemek. İddiaya göre çay suyuna ya da demlenmiş çaya yalnızca birkaç tanecik tuz eklemek, acılık hissinin daha az algılanmasına yardımcı oluyor. Burada önemli olan miktarın çok düşük tutulması. Fazla tuz eklenmesi ise çayın doğal aromasını değiştireceği için önerilmiyor.
TUZ ÇAYIN ACILIĞINI NASIL BASKILIYOR? ABD'li kimya profesörü Michelle Francl, çay üzerine hazırladığı çalışmalarda ve Steeped: The Chemistry of Tea adlı kitabında, çok küçük miktarda tuzun çayın acılığını azaltabileceğini belirtiyor. Francl'a göre tuzdaki sodyum iyonları, dildeki acı tat algısıyla ilişkili mekanizmayı etkileyerek içeceğin daha yumuşak algılanmasını sağlayabiliyor. Bu yöntem çayın içindeki acı bileşenleri ortadan kaldırmıyor. Daha çok, ağızda oluşan acılık algısının baskılanmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla aşırı demlenmiş bir çayın tadını tamamen değiştirmekten ziyade, sertliğini azaltan küçük bir mutfak dokunuşu olarak değerlendiriliyor.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA DEMLEME SÜRESİNE DİKKAT ÇEKİYOR Çayın lezzetinde yalnızca kullanılan malzemeler değil, demleme sıcaklığı ve süresi de belirleyici oluyor. 2026 yılında Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir araştırmada Türk siyah çayının farklı demleme koşulları incelendi. Araştırmada 2 bin 688 fincan çay değerlendirilirken, su sıcaklığının çayın kimyasal özellikleri üzerinde önemli etkisi olduğu belirlendi. Çalışma, sıcaklığın fenolik bileşikler, kafein ve renk bileşenlerinin çaya geçişini etkilediğini ortaya koydu.
Daha önce Türk yeşil çayı üzerinde yapılan başka bir araştırmada da uzun demleme sürelerinin acı tadı artırabildiği görüldü. Çalışmada 30 ve 45 dakika gibi uzun sürelerde hazırlanan örneklerin duyusal değerlendirmelerinde acı tat nedeniyle puanların düştüğü bildirildi.
BİR TUTAM DEĞİL, ÇOK AZ MİKTAR Tuz yöntemini denemek isteyenlerin en sık yaptığı hata fazla miktarda tuz kullanmak oluyor. Amaç çayın tuzlu olması değil, acılık hissinin hafifletilmesi. Bu nedenle yalnızca birkaç küçük tanecik kadar tuz kullanılması yeterli görülüyor. Çay zaten doğru sıcaklıkta ve uygun sürede demlenmişse tuz eklemek gerekmeyebilir. Çünkü araştırmalar, demleme koşullarının çayın kimyasal yapısını ve duyusal özelliklerini doğrudan etkilediğini gösteriyor.
BİR TUTAM DEĞİL, ÇOK AZ MİKTAR Tuz yöntemini denemek isteyenlerin en sık yaptığı hata fazla miktarda tuz kullanmak oluyor. Amaç çayın tuzlu olması değil, acılık hissinin hafifletilmesi. Bu nedenle yalnızca birkaç küçük tanecik kadar tuz kullanılması yeterli görülüyor. Çay zaten doğru sıcaklıkta ve uygun sürede demlenmişse tuz eklemek gerekmeyebilir. Çünkü araştırmalar, demleme koşullarının çayın kimyasal yapısını ve duyusal özelliklerini doğrudan etkilediğini gösteriyor.Çayınız fazla demlendi ve acılaştıysa, çok küçük miktarda tuz acılık algısını azaltabilir. Ancak daha iyi sonuç için öncelikle çayın miktarına, su sıcaklığına ve demleme süresine dikkat etmek gerekiyor.
ÇAY NEDİR? Çay, Camellia sinensis adlı bitkinin yaprak ve tomurcuklarının işlenmesiyle elde edilen bir içecektir. Anavatanı Doğu ve Güney Asya olan çay bitkisi, sıcak ve nemli iklimlerde yetişir. Yaprakların işlenme biçimine göre siyah, yeşil, beyaz ve oolong gibi farklı çay türleri ortaya çıkar.
Türkiye'de günlük tüketimde en yaygın olanı siyah çaydır. Türk çayı, özellikle demleme yöntemi ve yoğun tüketimiyle Türkiye'nin önemli kültürel alışkanlıklarından biri haline gelmiştir.
TÜRKİYE'DE ÇAY EN ÇOK NEREDE ÜRETİLİR? Türkiye'deki çay üretiminin neredeyse tamamı Doğu Karadeniz'de, özellikle Rize'de gerçekleştiriliyor. Rize, Türkiye'nin çay üretim merkezidir. Bunun yanında Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde de çay tarımı yapılmaktadır. Ancak üretim miktarı bakımından Rize açık ara öndedir.
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