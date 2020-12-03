  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası tarifi
Kadın - Aile

Süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası tarifi

Farklı çorba tarifi | Kış aylarında çorba sofralarının olmazsa olmazları haline geliyor. Sürekli aynı çorbaları yapmaktansa farklı bir tarif arıyorsanız; süt çorbasını yapabilirsiniz. Peki, süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:05:00 -
Süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası tarifi

Süt çorbası tarifi | Özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan çorbaları ufak dokunuşlarla daha leziz ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Peki, süt çorbası nasıl yapılır?

Süt çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 3 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı tel şehriye
  • 1 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
  • Karabiber
  • Tuz

Süt çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle tencerenin içerisine yağları alın ve ısıtın.

Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Su ve sütü bir kasenin içerisinde birleştirin.

Ardından çorbayı karıştırarak karışımı tencereye ekleyin.

Çorba kaynayınca şehriyeyi tencereye ekleyin.

Baharatları ilave edin.

Şehriyeler yumuşayınca limon suyunu ekleyin.

5 dakika sonrasında çorbanın altını kapatın.

Afiyet olsun.

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?
Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun
Dünya

Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattığı tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusu tarafından yürütülen büyük çaplı aske..
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay