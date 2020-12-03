Süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası tarifi
Farklı çorba tarifi | Kış aylarında çorba sofralarının olmazsa olmazları haline geliyor. Sürekli aynı çorbaları yapmaktansa farklı bir tarif arıyorsanız; süt çorbasını yapabilirsiniz. Peki, süt çorbası nasıl yapılır? | Süt çorbası gerekli malzemeler
Süt çorbası tarifi | Özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan çorbaları ufak dokunuşlarla daha leziz ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Peki, süt çorbası nasıl yapılır?
Süt çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1,5 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım su bardağı tel şehriye
- 1 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
- Karabiber
- Tuz
Süt çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle tencerenin içerisine yağları alın ve ısıtın.
Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Su ve sütü bir kasenin içerisinde birleştirin.
Ardından çorbayı karıştırarak karışımı tencereye ekleyin.
Çorba kaynayınca şehriyeyi tencereye ekleyin.
Baharatları ilave edin.
Şehriyeler yumuşayınca limon suyunu ekleyin.
5 dakika sonrasında çorbanın altını kapatın.
Afiyet olsun.