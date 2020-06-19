Susuzluktan kavrulan yılana şişeden eliyle su içirdi

Hindistan'da bir köye inen kral kobra yılanı, balık ağına dolandı. Günlerce o şekilde mansur kalan ve ilerleyemeyen yılanı, bir köylü fark etti. "İnsanlık ölmedi" dedirten kişi, yılanı dolandığı ağla birlikte köy meydanına getirdi.

Günlerce su içmediği her halinden belli olan yılana pet şişeyle su verdi. Yılan da kendisini kurtaran adama adeta minnet duyarcasına ağzını açarak pet şişedeki sudan kana kana su içti. Bir kişinin getirdiği makası eline alan adam, balık ağının irmiklerini yılana zarar vermeden tek tek kesti. Ardından da yılanı ağzı kapatlı bir turşu bidonuna koyarak doğal ortamına bıraktı. Bu olayı tanık olan köylüler yardımsever kişiyi tebrik yağmuruna tuttu. Bu olayı bir kişi cep telefonu ile kayıt etti ve sosyal medyadan paylaştı. Su içirilen yılan videosu izlenme rekorları kırdı.