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Aktüel

Susurluk yağışa teslim oldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, hayatı felç etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:55:36 -
Susurluk yağışa teslim oldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, hayatı felç etti. Sokak ve caddeleri su basarken, özellikle ana yol kenarında park halinde ve seyir halinde bulunan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı.


Susurluk’u yeniden kuvvetli yağış esir aldı. İlçeye son 6 günde düşen yağış miktarı 67,6 mm olurken, normallerde Haziran ayı yağış ortalamasının ise 34,7 mm olduğu açıklandı. Susurluk’ta bugün de öğle saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-İstanbul yolunda seyir halindeki araçlar ile ilçe içinde park halinde bulunan araçlardan bazıları sular altında kalırken, Susurluk ilçe merkezinde de bazı iş yerleri sulara teslim oldu. Vatandaşlar ise yağışın kaçınılmaz olduğunu ancak su tahliye sistemlerinin doğru yapılmadığını iddia etti.

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