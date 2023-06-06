Sustu sustu ilk konuşmasında yalana başvurdu! Kılıçdaroğlu'nu 12. hezimet de akıllandırmadı

Seçimlerden yenilgiyle ayrılan ve istifa etmesi beklenirken koltuğu bırakmayıp MYK üyelerini istifa ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, depremzedelere toplu elektrik faturası kesildiği yalanıyla ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun iddiası yalanlandı

Ancak Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği iddia Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iddiası doğru değildir. İşin doğrusunun da anlatıldığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

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Zamsız 6 taksitle tahsil edilecek

Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Ağır ve orta hasarlı konut ve iş yerlerinin borcu silindi

Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğalgaz borçları silinmiştir. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırılmıştır."