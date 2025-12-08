8 Aralık 1999: Ahmet Gürtaş'ın vefatı (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)

1940 yılında Konya Beyşehir, Doğanbey’de doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. İlkokulu, doğduğu yerde 1952 yılında bitirdi. İlkokul beşinci sınıfa giderken başladığı hafızlığı da aynı yılda tamamladı.

Elif cüzünden hıfzını ikmal edinceye kadar huzurunda hususi olarak ders okuduğu hocası, aynı nahiyeden merhum Hafız Osman Şişman Efendi’dir.



Hıfzından sonra dini tahsile 1953 yılında İzmir Kestane Pazarı Camii Külliyesi’nde faaliyet gösteren Kur’ân kursunda başladı. Aynı yıl İzmir İmam-Hatip Okulu’na kaydoldu, üçüncü sınıftan itibaren naklen geldiği Konya İmam-Hatip Okulu’nu 1960 yılında bitirdi. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne girdi ve buradan da 1964 yılında mezun oldu.







1964-1966 yılında Balıkesir İmam-Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretmenliği ve bir müddet müdür yardımcılığı görevinde bulundu.



1966 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca açılan bir mülakata katılarak Konya Yüksek İslâm Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı stajyer öğretmenliğine naklen tayin edildi. Merhum Prof. Dr. Nihat Mazlum Çetin (O zaman Doçent)’in yönetiminde hazırladığı tez çalışmasında başarılı görülerek 1969 yılında aynı enstitüye asli öğretmen olarak tayin edildi.







1982 yılı Nisan ayında naklen Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine tayin edildi. Bu görevden 1984 yılı Şubat ayında istifaen ayrılarak T. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü kuruluşunda genel müdür olarak çalışmaya başladı. Dört buçuk yıl süren bu görevden 1988 yılı Ağustos ayında ayrıldı. Bu görevi sürdürdüğü yıllarda emekli oldu.



Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencisi iken Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptığı yıllardan itibaren hizmet gördüğü çevrelerde sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlere katılmasıyla da tanındı. Bu cümleden olarak Konya, Balıkesir ve Ankara’da birtakım hayır ve kültür derneklerinde uzun yıllar fahri olarak görev almış; özellikle mesleki ve genel din eğitimi ve öğretimi ile ilgili resmî ve özel şûra ve komisyon çalışmalarının birçoğuna katılmıştır.







Pek çok ilmî makale ve bildiriye imza atan Gürtaş, Mustafa Uzunpostalcı, İsmet Ersöz ve Ahmet Yılmaz’la birlikte ortaokul ve liseler için din bilgisi; imam hatip liseleri ile İslâm enstitüleri için Arapça ders kitapları kaleme aldı. Birçok çeviriye de imza attı. 8 Aralık 1999 tarihinde vefat etti ve doğum yerinde toprağa verildi.