Ekonomi Türkiye'de diploma iş değil işsizlik getiriyor!
Türkiye'de diploma iş değil işsizlik getiriyor!

OECD’nin 2024 istihdam istatistikleri, Türkiye’de yükseköğretimin iş gücü piyasasındaki karşılığını yeniden tartışmaya açtı.

OECD’nin 2024 istihdam istatistikleri, Türkiye’de yükseköğretimin iş gücü piyasasındaki karşılığını yeniden tartışmaya açtı.

Verilere göre Türkiye, üniversite mezunlarının işsizlik oranının genel işsizlik oranını geçtiği tek OECD ülkesi oldu. Bu durum, yükseköğretim diplomasının iş bulma ihtimalini artırmak yerine birçok genç için işsizliği daha da görünür hale getirdiğine işaret ediyor.

Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya gibi ülkelerde yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı toplum ortalamasının altında seyrederken, tablo yalnızca Türkiye’de tersine dönüyor.

Türkiye’de üniversite mezunları toplum genelinden daha yüksek bir işsizlik oranına sahip. Bu sonuç, yükseköğretimin iş gücü piyasasıyla uyumsuzluğunu ve diplomalı işsizliğin yapısal bir sorun hâline geldiğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre veriler, Türkiye’de üniversite mezunu gençlerin mesleki karşılığı olmayan bölümlerde yoğunlaşması, iş gücü piyasasının nitelik talebiyle eğitim sisteminin çıktı arasındaki uyumsuzluğu ve istihdam alanlarının daralması gibi sorunlara işaret ediyor.

Diploma sahibi olmak, OECD ülkelerinde istihdamı güçlendiren temel bir avantajken, Türkiye’de işsiz kalma ihtimalini azaltmak yerine artıran bir faktöre dönüşmüş durumda.

