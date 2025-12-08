Ömer Çelik’ten Suriye’nin 8 Aralık Hürriyet Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’de Esad rejiminin sona ermesi ve iç savaşın bitişinin birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Çelik, NSosyal hesabından, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin birinci yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katliamcı Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz. Suriye Hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor. Kardeş Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."