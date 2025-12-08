Yine alkol yine şehir terörü: Ayyaş kaçtı polis kovaladı!

Olay, gece saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. (35) idaresindeki 07 FAT 21 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken park halindeki 2 otomobile çarptı. Sonrasında olay yerinden kaçan sürücü kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde 2.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekiplere de zor anlar yaşatan alkollü sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 26 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü sürücü 'ben kimseden kaçmam, öldürüyorsanız öldürün' diyerek olaya itiraz ederken polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.