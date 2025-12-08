  • İSTANBUL
62 yol ulaşıma kapandı!

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar ve tipi sebebiyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yağışın etkili olduğu Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar nedeniyle beyaza bürünen Başkale'de vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

 

Hakkari

Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaza bürünen kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 13 köy ve 30 mezra yolu kardan dolayı kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Yüksekova ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede sürücüler, yokuşlu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 117. Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, İpek Yolu Caddesi'nde kar temizleme çalışması yaptı.

 

Muş

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Varto'daki 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Yentür, yolları açmak amacıyla ekiplerin sahaya indiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

