Dünya Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
Dünya

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan barış müzakereleri sürecine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yeterince ilgi göstermediğini belirtti. Trump, Kennedy Center Onur Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" diyerek Ukrayna liderini eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center Onur Ödülleri törenine girişi sırasında gazetecilere Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde bundan sonraki adım ne olacak?" sorusuna yanıt veren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dahil olmak üzere taraflarla görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.

TRUMP: ZELENSKİY TEKLİFE İLGİSİZ

Trump, hazırlanan barış planı taslağına Zelenskiy'nin yeterince ilgi göstermediğini ima ederek eleştirisini dile getirdi:

"Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu birkaç saat öncesine kadar böyleydi."

Rusya'nın barış istediğini düşündüğünü, ancak Ukrayna lideri Zelenskiy'nin buna istekli görünmediğini aktaran Trump, Zelenskiy'nin barış planı taslağını okumadığı iddiasını "Henüz okumadı" sözleriyle yineledi.

ZELENSKİY: BARIŞ RUSYA'YA BAĞLI

Trump'ın yorumları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi. Zelenskiy, ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerine ilişkin olarak, Ukrayna'nın onurlu bir barışı hak ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Barışın olup olmayacağı tamamen Rusya'ya, Rusya'ya yönelik ortak baskımıza ve ABD, Avrupa ve diğer tüm ortaklarımızın sağlam müzakere pozisyonlarına bağlı."

Rusya'nın saldırılarını "terör eylemleri" olarak niteleyen Zelenskiy, Moskova yönetiminin bu eylemlerden ve savaşın kendisinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulamıştı.

 

ABD İLE MÜZAKERELER "KOLAY GEÇMEDİ"

Zelenskiy, ABD ile yapılan son müzakerelerin kolay geçmediğini de belirterek, "Amerikalı temsilciler Ukrayna'nın temel tutumunu biliyor. Görüşme yapıcıydı, ancak kolay değildi" değerlendirmesini yapmıştı.

 

