Büyük depremin habercisi mi? İlk yorum Prof. Dr Ahmet Ercan'dan geldi!

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem bölge halkında tedirginliğe neden olurken, Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Bu sarsıntı 2011’de tam boşalmayan enerjinin devamıdır, daha büyük deprem beklemiyorum” açıklamasıyla gündeme damga vurdu.

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 22.17’de kaydedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD, depremin merkez üssünün Tuşba olduğunu ve yerin 6.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası gözler bir kez daha uzmanlara çevrilirken, Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

“Bu Deprem 2011’de Tam Boşalmayan Enerjinin Devamı”

Ercan, X hesabından yaptığı açıklamada Van’daki sarsıntının 2011 Van Depremi ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Van Tuşpa’da 6 km odak derinliğinde olan M 4,5 büyüklüğündeki deprem, 2011 Van depreminde tümü boşalmayan yerdeki gerilim boşalmasıdır. Bu büyüklükteki bir deprem Van ve dolayında hasar yapmaz.”

“Daha Büyük Bir Deprem Beklemiyorum”

Ercan, bölgede art arda büyük bir depremin yaşanmasının şu aşamada olası olmadığını belirtti:

“Bunun ardından daha büyük bir deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur.”

Uzman deprem riskine ilişkin yaptığı teknik değerlendirmede, Van’da etkili bir hasarın oluşabilmesi için depremin en az M5.8 büyüklüğünde olması gerektiğini vurguladı.

“Yeni Yerleşim Alanları Erek Dağı’na Doğru Geliştirilmeli”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, paylaştığı mesajda Van’ın gelecekteki şehir planlamasına yönelik de önemli bir uyarıda bulundu:

“Van’ın yeni yerleşim alanı Erek Dağı’na doğru gelişmelidir.”